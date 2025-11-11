Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sắp xét xử vụ án kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên đã khắc phục 3,2 tỉ đồng

Theo kế hoạch, vào ngày 19.11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh, Hằng Du Mục và 2 đồng phạm về tội 'lừa dối khách hàng'.

Theo đó, các bị cáo gồm bị đưa ra xét xử gồm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt). Ngoài ra, còn có 2 bị cáo Lê Thành Công (là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Các bị cáo bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng”.

Xem nhanh 20h ngày 11.11: Thôi chức Chủ tịch Hội đồng Trường Tô Hiến Thành | Thùy Tiên được hưởng tình tiết giảm nhẹ?

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm đã nộp khắc phục số tiền hơn 9,7 tỉ đồng.

Nhà chức trách cũng đã phong tỏa 6 tài khoản với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng của Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, có nhiều đóng góp vào công tác thiện nguyện… Riêng bị cáo Thùy Tiên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ có thành tích tốt trong quá trình công tác.

Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Chiều 11.11, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, cho biết Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành (trường dân lập, địa chỉ tại xã Hải Hậu, Ninh Bình) đã họp và thống nhất cho ông Nguyễn Văn Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành.

Nguyên nhân, ông Đạt có các hành vi thiếu chuẩn mực với các phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Các hành vi của ông Đạt bị lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua gây xôn xao dư luận.

Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Theo ông Thuận, sau khi xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh một người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã yêu cầu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo, làm rõ.

Nhà trường đã báo cáo xác nhận người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường. Và phòng làm việc của ông Đạt nằm trong khuôn viên trường.

Tiếp đó, Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành tiến hành họp, xem xét và thống nhất quyết định cho ông Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.