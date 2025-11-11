Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 11.11: Thôi chức Chủ tịch Hội đồng Trường Tô Hiến Thành | Thùy Tiên được hưởng tình tiết giảm nhẹ?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 11.11: Thôi chức Chủ tịch Hội đồng Trường Tô Hiến Thành | Thùy Tiên được hưởng tình tiết giảm nhẹ?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 11.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt; Thùy Tiên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sắp xét xử vụ án kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên đã khắc phục 3,2 tỉ đồng

Theo kế hoạch, vào ngày 19.11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh, Hằng Du Mục và 2 đồng phạm về tội 'lừa dối khách hàng'.

Theo đó, các bị cáo gồm bị đưa ra xét xử gồm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt). Ngoài ra, còn có 2 bị cáo Lê Thành Công (là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Các bị cáo bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng”.

Xem nhanh 20h ngày 11.11: Thôi chức Chủ tịch Hội đồng Trường Tô Hiến Thành | Thùy Tiên được hưởng tình tiết giảm nhẹ?

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm đã nộp khắc phục số tiền hơn 9,7 tỉ đồng.

Nhà chức trách cũng đã phong tỏa 6 tài khoản với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng của Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, có nhiều đóng góp vào công tác thiện nguyện… Riêng bị cáo Thùy Tiên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ có thành tích tốt trong quá trình công tác.

Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Chiều 11.11, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình, cho biết Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành (trường dân lập, địa chỉ tại xã Hải Hậu, Ninh Bình) đã họp và thống nhất cho ông Nguyễn Văn Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành.

Nguyên nhân, ông Đạt có các hành vi thiếu chuẩn mực với các phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Các hành vi của ông Đạt bị lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua gây xôn xao dư luận.

Cho thôi chức Chủ tịch hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đối với ông Nguyễn Văn Đạt

Theo ông Thuận, sau khi xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh một người đàn ông có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều người phụ nữ ngay tại phòng làm việc, Sở GD-ĐT Ninh Bình đã yêu cầu Trường THPT Tô Hiến Thành báo cáo, làm rõ.

Nhà trường đã báo cáo xác nhận người đàn ông trong các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường. Và phòng làm việc của ông Đạt nằm trong khuôn viên trường.

Tiếp đó, Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành tiến hành họp, xem xét và thống nhất quyết định cho ông Đạt thôi chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 10.11: Số ca nghi ngộ độc bánh mì vẫn tăng | Chờ đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt?

Xem nhanh 20h ngày 10.11: Số ca nghi ngộ độc bánh mì vẫn tăng | Chờ đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt?

‘Xem nhanh 20h’ ngày 10.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tiếp tục tăng; Xôn xao dùng điện thoại khi chờ đèn đỏ bị phạt, Cục CSGT nói gì?;...

Xem nhanh 20h ngày 9.11: Siêu bão áp sát Biển Đông | Cô gái bị quay lén, tiệm photobooth có vô can?

Xem nhanh 20h ngày 8.11: Siêu bão Fung Wong ‘dị’ cỡ nào? | Bắt tikToker Dù Bầu Trời

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Thùy Tiên xét xử Thùy Tiên kẹo Kera Trường THPT Tô Hiến Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận