Xem nhanh 20h ngày 8.11: Siêu bão Fung Wong 'dị' cỡ nào? | Bắt tikToker Dù Bầu Trời
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 8.11: Siêu bão Fung Wong ‘dị’ cỡ nào? | Bắt tikToker Dù Bầu Trời

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/11/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 8.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Siêu bão Fung wong (bão số 14) có điểm gì bất thường?; TikToker Dù Bầu Trời bị bắt vì học theo 'Tàng Keng Ông Trùm';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Siêu bão Fung wong (bão số 14) có điểm gì bất thường?

Vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung wong lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài, đây chính là điểm bất thường của cơn bão này.

Xem nhanh 20h ngày 8.11: Siêu bão Fung Wong sắp vào Biển Đông ‘dị’ cỡ nào? | Bắt tikToker Dù Bầu Trời

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 8.11, tâm bão Fung wong ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 130,6 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 13, tương đương tốc độ từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fung wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao từ 29 - 30 độ C, độ đứt gió thẳng đứng thấp…

Dự báo, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và trong sáng mai 9.11 có khả năng đạt đến cấp siêu bão.

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Theo thông báo được CLB Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) công bố ngày 7.11, CLB này đã đạt thỏa thuận với đội bóng chủ quản Tenerife về việc chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn của hậu vệ Gabriel Palmero. Quyết định được đưa ra sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia, giữ nguyên án phạt cấm thi đấu trên toàn cầu trong 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xác định giả mạo giấy tờ.

Hậu vệ nhập tịch Malaysia bị thanh lý hợp đồng sau án phạt của FIFA

Theo New Straits Times, CLB Unionistas cho biết việc chấm dứt hợp đồng không gây thiệt hại tài chính cho CLB, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Palmero vì sự chuyên nghiệp và cống hiến trong quãng thời gian khoác áo đội bóng.

Sau đó, CLB chủ quản Tenerife cũng ra thông báo trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter), xác nhận Palmero không còn là cầu thủ của đội.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

