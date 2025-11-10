Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tiếp tục tăng

Đến trưa 10.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, có 13 bệnh viện ghi nhận 235 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, trong đó còn 96 ca đang điều trị nội trú. Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Xem nhanh 20h ngày 10.11: Số ca nghi ngộ độc bánh mì vẫn tăng | Chờ đèn đỏ dùng điện thoại có bị phạt?

Những bệnh nhân này nhập viện sau ăn bánh mì được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Xôn xao 'dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ bị phạt': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ cũng bị CSGT phạt vì cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cụ thể, người chia sẻ cho rằng dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 về hành vi sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Người này giải thích, hành vi này vẫn có thể gây cản trở giao thông và mất an toàn.

Bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận, nhiều người tỏ ra hoang mang vì không biết phải hiểu sao cho đúng quy định này.

Xôn xao dùng điện thoại khi chờ đèn đỏ bị phạt, Cục CSGT nói gì?





Liên quan nội dung này, trả lời PV Báo Thanh Niên, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) khẳng định: dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị CSGT phạt. Tuy nhiên, CSGT khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông vì có thể gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.

Đại diện Cục CSGT giải thích, dừng xe chờ đèn đỏ không phải đang lái xe. Do đó, việc gắn hành vi dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" là không chính xác.

Khoản 9 Điều 6 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm.

Nghị định 168/2024 quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.