Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão Fung wong giật trên cấp 17 gần Philippines, mạnh lên siêu bão trong ngày 9.11

Xem nhanh 20h ngày 9.11: Siêu bão áp sát Biển Đông | Cô gái bị quay lén, tiệm photobooth có vô can?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Fung wong ở vùng biển Philippines đã mạnh lên đầu cấp siêu bão. Lúc 13 giờ hôm nay 9.11, vị trí tâm siêu bão Fung wong ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16, tương đương tốc độ từ 167 - 201 km/giờ, giật trên cấp 17.

Siêu bão Fung wong đang di chuyển rất nhanh, theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ, hướng vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào vùng biển phía đông nam đảo Luzon (Philippines), siêu bão Fung wong sẽ ma sát với địa hình, gặp điều kiện môi trường không thuận lợi, nhiều khả năng bão suy giảm về cường độ trước khi tiến vào Biển Đông trong sáng 10.11, là cơn bão số 14 trong năm nay.

Hình ảnh nhạy cảm của cô gái tại photobooth bị phát tán: Ai chịu trách nhiệm?

Theo lời kể nạn nhân, trong phòng mà cô thay đồ có tờ giấy cảnh báo, nhưng bị che khuất bởi đèn studio. Khoảng một tháng sau khi chụp ảnh tại đây, cô phát hiện hình ảnh hôm đó của mình bị một người lạ gửi đến và cô phát hiện hình ảnh ấy đã bị phát tán trên một trang web đen.

Đại diện tiệm cho biết camera được lắp với mục đích “bảo vệ tài sản, an toàn chung”, song thừa nhận thiếu sót trong việc truyền thông và cảnh báo cho khách hàng, khiến nhiều người hiểu nhầm đây là phòng thay đồ. Tiệm cũng cam kết hợp tác điều tra, hỗ trợ nạn nhân và chi trả các chi phí liên quan.

Hình ảnh nhạy cảm của cô gái chụp tại photobooth bị phát tán: Ai chịu trách nhiệm?

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguồn phát tán hình ảnh. Tuy nhiên, sự việc tại tiệm photobooth Bạch Mai cho thấy khoảng trống trong quy định giám sát thiết bị an ninh tại cơ sở kinh doanh. Phía sau cú sốc của nạn nhân là nỗi bất an của hàng nghìn người trẻ yêu thích photobooth – một trào lưu gắn liền với niềm vui tuổi trẻ.

Và vụ việc cũng là kinh nghiệm cho các khách hàng, không chỉ riêng người sử dụng dịch vụ photobooth, mà còn với nhiều loại dịch vụ khác, luôn kiểm tra kỹ lưỡng, quan sát kỹ không gian, tìm hiểu cách vận hành camera, và yêu cầu quyền riêng tư của mình được tôn trọng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.