Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giun đất bò kín vỉa hè rồi chết khô ở Quảng Ngãi

Sáng 14.11, người dân sống tại một khu đô thị lớn ở P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện hàng ngàn con giun đất từ dưới lòng đất bò lên mặt cỏ và vỉa hè, cuộn tròn rồi chết la liệt.

Theo ghi nhận, giun đất xuất hiện dày đặc quanh khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông trước cổng chính khu đô thị. Chúng bò lên vỉa hè bao quanh khu đất, để lại từng vệt dài đặc kín. Đến trưa, phần lớn số giun đã chết khô tạo thành từng mảng đen trên nền gạch.

Xem nhanh 20h ngày 14.11: Giun đất bò kín vỉa hè chết khô ở Quảng Ngãi | Ngỡ ngàng bò đi tránh lũ tự tìm đường về

Người dân địa phương cho biết, nhiều ngày qua trời không có mưa hay thời tiết bất thường. Tuy nhiên, ngay trong đêm 13.11 và rạng sáng 14.11, giun bắt đầu trồi lên hàng loạt.

"Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Giun bò kín cả lối đi rồi chết khô, khiến ai cũng tò mò muốn biết nguyên nhân", một người dân ở P.Cẩm Thành cho biết.

Điều đáng chú ý, dù khu đô thị rộng nhưng hiện tượng chỉ xảy ra tại khu vực bãi cỏ trước cổng chính, không lan sang các dãy nhà xung quanh trong khu đô thị.

Chuyện hai mẹ con bò đi tránh lũ biết tìm đường về nhà khiến chủ ngỡ ngàng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về hai mẹ con bò đi tránh lũ khiến nhiều người xúc động, cảm phục trước sự thông minh của vật nuôi. Theo lời kể, khi nước lũ dâng cao mọi người phải đi tránh lũ, không thể mang bò theo nên chỉ biết dặn chúng tìm chỗ cao ở tạm, khi nào nước rút hẵng về.

Chị Trần Thị Huyền (32 tuổi, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) cho biết đoạn clip được ghi vào đầu tháng 11, khi trên địa bàn xuất hiện mưa lũ lớn. Con bò mẹ được gia đình chị nuôi suốt 13 năm, đã sinh 12 lứa bê con. Biết bò khôn nên hàng xóm xung quanh mua bê con về nuôi khi đầy năm, chị Huyền có thêm tiền trang trải cuộc sống với giá bán từ 7 - 10 triệu/con.

Chuyện hai mẹ con bò đi tránh lũ biết tìm đường về nhà khiến chủ ngỡ ngàng

Chị kể, cách đây 5 năm, khu vực này cũng từng bị ngập sâu, nhiều hộ trong xóm không kịp di dời đàn bò nên bị nước cuốn trôi. Riêng con bò của chị, sau khi đứt dây, đã tự bơi sang khu công nghiệp Cẩm Vịnh trú tạm gần một tuần. Bò tự tìm đường về nhà, khiến cả gia đình và hàng xóm không khỏi ngỡ ngàng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.