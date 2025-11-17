Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 17.11: Miền Trung sạt lở đất nghiêm trọng, người dân ôm trẻ con thoát trong gang tấc
Xem nhanh 20h ngày 17.11: Miền Trung sạt lở đất nghiêm trọng, người dân ôm trẻ con thoát trong gang tấc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 17.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Miền Trung sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi; sạt lở vùi lấp 2 căn nhà ở Đắk Lắk, người dân ôm trẻ chạy thoát trong gang tấc;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sạt lở vùi lấp 2 căn nhà ở Đắk Lắk, người dân ôm trẻ chạy thoát trong gang tấc

Sáng nay 17.11, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao (thuộc huyện Krông Bông, Đắk Lắk cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại buôn Tơng Rang A, ngay khu vực đồi dốc. Đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống khiến 2 căn nhà bị sập và vùi lấp hoàn toàn. Rất may, người dân kịp thời đưa trẻ em chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Sáng nay 17.11, trên địa bàn xã Yang Mao có mưa to nhiều nơi, gây ngập úng cục bộ. "Chiều 17.11, trời đã ngừng mưa nhưng thôn 1 và thôn 2 vẫn ngập cục bộ. Để vào được các khu vực này, lực lượng chức năng phải ngồi trong gàu máy xúc vượt qua đoạn nước ngập sâu", vị lãnh đạo cho biết.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng sơ tán các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn, đồng thời liên tục cảnh báo người dân không được chủ quan vì nguy cơ sạt lở ở vùng đồi núi vẫn rất lớn.

Đánh giá sao trên Google: ‘Một sao buồn nhưng giúp nhìn lại mình’

Thời gian gần đây, câu chuyện về đánh giá sao trên Google được nhiều người quan tâm sau sự việc liên quan đến 1 khách sạn ở Hà Nội bị dân mạng đồng loạt đánh giá 1 sao rồi sau đó được Google gỡ bỏ.

Những đánh giá từ 1 đến 5 sao trên Google Maps cho các nhà hàng, quán ăn giúp thực khách có thể đưa ra ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm về chất lượng món ăn, dịch vụ. Về phía chủ quán, những đánh giá sao của khách về quán liệu có quan trọng?

Đối với các cơ sở kinh doanh, đánh giá từ 4 đến 5 sao hay những đánh giá tích cực từ khách hàng được xem như là thước đo uy tín vừa xây dựng hình ảnh cho quán vừa để thu hút lượng khách mới.

Tuy nhiên, khi xuất hiện nhiều đánh giá tiêu cực trên Google Maps không chỉ tạo áp lực lên tâm lý của chủ quán mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hình ảnh của quán.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

