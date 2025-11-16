Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 16.11: Khoảnh khắc tháo chạy trong sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng | Con heo cứu mạng 2 binh sĩ Nga
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 16.11: Khoảnh khắc tháo chạy trong sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng | Con heo cứu mạng 2 binh sĩ Nga

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/11/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 16.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy; Một con heo cứu mạng hai binh sĩ Nga;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sạt lở đất ầm ầm như thác, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Chiều 16.11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL40B đoạn qua địa bàn xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng). Vụ việc khiến nhiều người dân đi đường hoảng loạn bỏ chạy thục mạng khi khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ ập xuống như thác.

Trong clip, thời điểm sạt lở xảy ra có một nhóm người dân đang đứng trên đường. Chỉ vài giây sau, đất đá từ sườn đồi bất ngờ sụt xuống ầm ầm như thác, tạo thành dòng chảy lớn chắn ngang quốc lộ. Nhiều người hoảng sợ tháo chạy, một xe máy bị đất vùi lấp. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sạt lở đất ầm ầm ở Đà Nẵng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Ông Đinh Văn Dương, cán bộ xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), người chứng kiến và ghi lại toàn bộ sự việc, cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 14 giờ chiều nay 16.11 tại đoạn đường từ trung tâm hành chính xã Nam Trà My hướng về xã Trà Linh, thuộc thôn 2 xã Trà Don (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Một con heo cứu mạng hai binh sĩ Nga

Một con heo đã cứu hai binh sĩ Nga khỏi mìn sát thương, theo đoạn video gần đây được đăng trên kênh Telegram. 

Đoạn video nói trên được đăng tải trên kênh ứng dụng nhắn tin Telegram RVvoenkor hôm 15.11, theo Đài RT. Trong đoạn video được quay từ máy bay không người lái, hai binh sĩ Nga được nhìn thấy đang tiến đến một tòa nhà bị phá hủy, khi có một con heo đang xuất hiện gần đó.

Con heo đã bỏ chạy khi người lính dẫn đầu chỉ cách đó vài bước chân và kích nổ một quả mìn sát thương. Cả hai binh sĩ sau đó đổi hướng và đi theo đường khác, men theo phần còn lại của hàng rào gần đó.

Xem nhanh 20h ngày 16.11: Khoảnh khắc tháo chạy trong sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng | Con heo cứu mạng 2 binh sĩ Nga

"Số phận sau đó của con heo vẫn chưa rõ. Binh sĩ của chúng tôi đã điều chỉnh lộ trình và tiếp tục nhiệm vụ", kênh RVvoenkor viết, nhưng không cung cấp thông tin về thời điểm và địa điểm video được quay.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem thêm bình luận