Xem nhanh 20h ngày 25.11: Bão số 15 sẽ di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông | Khắc phục hư hỏng đèo Khánh Lê

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dự báo bão số 15 di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông, sóng cao 9 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay 25.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ vĩ bắc và 121,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và đang chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/gờ. Dự báo trong khoảng đêm nay 25.11 cho đến rạng sáng mai 26.11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào Biển Đông, là cơn bão số 15 năm 2025.

Xem nhanh 20h ngày 25.11: Bão số 15 sẽ di chuyển rất chậm khi vào Biển Đông | Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 26.11, tâm bão ở trên vùng biển khu vực giữa Biển Đông, cường độ gió cấp 9, giật cấp 10.

Đáng lưu ý, sau khi đi vào Biển Đông, tốc độ di chuyển của bão số 15 bắt đầu chậm lại, chỉ từ 20 - 25 km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 27.11, tâm bão ở vị trí 12,6 độ vĩ bắc và 114,0 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ giảm xuống 10 - 15 km/giờ.

Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo nổ mìn phá đá khắc phục đèo Khánh Lê

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đèo Khánh Lê xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, chia cắt giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã điều động lực lượng công binh triển khai nhiệm vụ xử lý sạt lở tại Km 44+400.

Tại hiện trường, lực lượng công binh đã khảo sát, khoan định vị, kết nối lượng nổ, tiến hành nhồi, lèn và nổ phá hơn 600 m³ đất đá bị sạt lở tại đèo Khánh Lê, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau nổ mìn, các lực lượng tiếp tục phối hợp san ủi, giải phóng đất đá, đẩy nhanh tiến độ thông tuyến.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các lực lượng thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn, không để xảy ra sự cố trong quá trình xử lý đá khối lớn.

Chuẩn bị thuốc nổ phá đá chắn đường trên đèo Khánh Lê ẢNH: V.C

Trước đó, ngày 24.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị và tổ chức nổ mìn phá đá tại các điểm sạt lở. Theo văn bản, từ ngày 15.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí ta luy bị xói lở, đất đá tràn xuống đường; đặc biệt khu vực đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường, vượt quá khả năng xử lý bằng máy móc thông thường.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.