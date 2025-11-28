Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đằng sau sự nổi tiếng, Mailisa chi bao nhiêu cho quảng cáo?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến hành vi buôn lậu mỹ phẩm. Bên cạnh vụ án, công chúng cũng chú ý đến con số chi phí quảng cáo khổng lồ mà hệ thống Mailisa từng đầu tư để xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

Theo cơ quan công an, ngày 21.11.2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Bị can gồm bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, và chồng bà Mai là ông Hoàng Kim Khánh, cùng một số cá nhân liên quan. Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, hệ thống Mailisa đã nhập mỹ phẩm giá rẻ từ nước ngoài, sau đó phân phối tại Việt Nam dưới danh nghĩa “hàng cao cấp”, bất chấp quy định pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 28.11:Chiêu thức quảng cáo, phù phép hàng gia công thành hàng hiệu của Mailisa

Song song với hoạt động kinh doanh, Mailisa chi khoảng 20 tỉ đồng mỗi tháng cho các hoạt động quảng cáo, livestream và xây dựng hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội. Hệ thống này thuê nhiều KOLs, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, khiến thương hiệu Mailisa trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo khách hàng. Trước khi sự việc bị phanh phui, Mailisa từng gây ngạc nhiên với biên lợi nhuận gộp rất cao, khoảng 86 - 89%, nhờ giá vốn thấp và giá bán cao sau khi “đội lốt” mỹ phẩm cao cấp.

Giá gốc của sản phẩm Malisa kinh doanh: Từ hàng ‘bèo’ thành hàng hiệu

Trong chiều 28.11.2025, khi mà các thông tin mới liên quan vụ án Mailisa đang được dư luận đặc biệt quan tâm thì theo ghi nhận của chúng tôi, trang web của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn đang trưng bày các sản phẩm là mỹ phẩm Doctor Magic. Các sản phẩm này có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tuỳ loại.

Từ sau khi bà chủ thẩm mỹ viện này bị bắt với cáo buộc buôn lậu, nhiều người từng sử dụng mỹ phẩm do thẩm mỹ viện này kinh doanh có thể đã hoang mang về chất lượng sản phẩm. Trong diễn biến mới thì cơ quan điều tra cũng đã công bố thông tin liên quan các sản phẩm này, trong đó có thông tin về giá tiền. Vậy thì những bộ sản phẩm có giá tiền triệu mà Mailisa từng bán cho khách hàng có nguồn gốc từ đâu, giá thành bao nhiêu và quá trình được hô biến thành hàng hiệu diễn ra như thế nào? Mời quý vị theo dõi video

