Vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa tự nguyện nộp 300 tỉ khắc phục hậu quả

Trần Cường
Trần Cường
28/11/2025 13:18 GMT+7

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ, 3 tỉ đồng, 400.000 USD. Ngoài ra, vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa cũng tự nguyện nộp khắc phục 300 tỉ đồng cùng nhiều tài sản giá trị.

Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 người liên quan về tội buôn lậu.

Theo C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là bị can Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp. Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa tự nguyện nộp 300 tỉ khắc phục hậu quả- Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tính riêng 3 sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được bà Mai và chồng "hô biến" thành hàng cao cấp bằng bao bì bắt mắt, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

C03 cho hay, toàn bộ sản phẩm kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Sau đó, các sản phẩm thẩm mỹ này được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi đặt 2 công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông, kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức tổng giám đốc.

Vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa tự nguyện nộp 300 tỉ khắc phục hậu quả- Ảnh 2.

Bà Mai và chồng thường khoe tài sản, xe sang trên mạng xã hội

ẢNH: FBBC

Cạnh đó, để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Từ đó, 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần.

Vừa qua, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Vụ Mailisa: Thu hồi loạt phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic

Hôm qua, trên trang Fanpage Facebook 2,8 triệu lượt theo dõi, được cho là của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa đã đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động và gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Quá trình điều tra, C03 đã thu giữ 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, vợ chồng bà Mai cũng tự nguyện nộp 300 tỉ đồng để khắc phục hậu quả và giao nộp 12 đăng ký siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị khác để phục vụ công tác điều tra.

Vì sao hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động?

Bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan bị khởi về tội buôn lậu, 162 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi. Nhưng vì sao hệ thống này dừng hoạt động da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ?

Bắt vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa

Phan Thị Mai hoàng kim khánh Thẩm mỹ viện Mailisa buôn lậu Mỹ phẩm
