Xem nhanh 20h ngày 11.3: TP.HCM lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay?| Xăng tăng, tài xế công nghệ nói gì?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 11.3: TP.HCM lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay?| Xăng tăng, tài xế công nghệ nói gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/03/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 11.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lắp đèn tín hiệu tại các vòng xoay ở TP.HCM: Người dân nói gì?; Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: 'Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng':...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Lắp đèn tín hiệu tại các vòng xoay ở TP.HCM: Người dân nói gì?

Nhiều vòng xoay lớn từng giúp giao thông TP.HCM vận hành trơn tru đang dần quá tải khi lượng phương tiện tăng nhanh, buộc ngành giao thông phải gắn thêm đèn tín hiệu để kiểm soát dòng xe.

TP.HCM có nhiều vòng xoay lớn như ngã 6 Phù Đổng, ngã 7 Lý Thái Tổ, Hàng Xanh, Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm hay công trường Dân Chủ. Khi mật độ phương tiện chưa quá cao, vòng xoay là giải pháp hiệu quả giúp các dòng xe di chuyển liên tục mà không cần hệ thống đèn tín hiệu phức tạp.

Xem nhanh 20h ngày 11.3: TP.HCM lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay?| Xăng tăng, tài xế công nghệ nói gì?

Việc TP.HCM triển khai việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tự động tại các vòng xoay giúp chức năng điều hòa giao thông của vòng xoay có thêm tác dụng, góp phần giảm tải áp lực giao thông, hạn chế tình trạng ách tắc vào giờ cao điểm, qua đó góp phần cải thiện bộ mặt giao thông thành phố theo hướng hiện đại và tiện lợi.

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: 'Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng'

Chỉ ba ngày sau khi giá xăng tăng, nhiều tài xế xe công nghệ tại TP.HCM cho biết chi phí vận hành đã tăng đáng kể trong khi giá cước hầu như chưa có điều chỉnh tương ứng. Khi chi phí nhiên liệu tăng, thu nhập thực nhận của tài xế sau khi trừ các khoản chi cũng giảm rõ rệt.

Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: ‘Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng’

Trong bối cảnh đó, nhiều tài xế cho biết họ buộc phải tính toán kỹ hơn khi nhận cuốc xe. Những chuyến có quãng đường đón khách quá xa hoặc giá cước thấp thường bị cân nhắc, thậm chí từ chối để tránh tốn thêm nhiên liệu, dù việc này có thể khiến tài khoản tạm thời bị hạn chế nhận đơn trong vài giờ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

