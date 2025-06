Xem nhanh 20h ngày 11.6: Bắt 2 người xuyên tạc về trung tướng Lê Hồng Nam | Đội tuyển Việt Nam có nên nhập tịch ồ ạt

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt 2 người đăng tin xuyên tạc về nguyên Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam

Ngày 11.6, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng bắt giữ 2 bị can gồm Trần Như Phước (38 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (51 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc về trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, Công an TP.HCM nghiêm túc, quyết liệt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp, tổ chức lại công an cấp tỉnh. Theo đó, ngày 1.6.2025, trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM đã nghỉ chờ hưởng chế độ hưu theo đúng quy định của Đảng và của ngành công an.

Từ trái qua: Ngô Sơn Hà, Trần Như Phước ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Tuy nhiên, trong những ngày qua, Công an TP.HCM phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều video clip sử dụng hình ảnh của các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, của lãnh đạo Công an TP.HCM có tiêu đề "giật gân" để thu hút sự chú ý với nội dung xuyên tạc về công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, công tác điều tra, xử lý vụ việc liên quan Nguyễn Phương Hằng... Kèm theo các bình luận sai sự thật để xúc phạm, bôi nhọ; trong đó nổi lên hai tài khoản TikTok "phước79” và “SơnHà2”.

Xem nhanh 20h ngày 11.6: Bắt 2 người xuyên tạc về trung tướng Lê Hồng Nam | ĐT Việt Nam có nên nhập tịch ồ ạt

Có nên nhập tịch cầu thủ ồ ạt: Bài học từ các nền bóng đá khác

Với việc đưa vào đội hình những cầu thủ nhập tịch tài năng, Malaysia đã có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam, một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành công nhanh chóng này không thể che giấu những thách thức lâu dài mà chính sách nhập tịch mang lại.

Mặc dù nhập tịch cầu thủ có thể mang lại sự ổn định về mặt chất lượng đội hình trong ngắn hạn, nhưng liệu có thể duy trì được sự đồng đều và sức mạnh của đội bóng trong thời gian dài hay không? Câu hỏi này đang được đặt ra, khi việc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch có thể khiến bóng đá quốc gia không phát triển bền vững. Các đội tuyển sẽ không có được một hệ thống cầu thủ nội đủ mạnh để duy trì thành công lâu dài.

Chính sách nhập tịch cầu thủ, nếu không được kiểm soát và điều chỉnh hợp lý, có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực. Đầu tiên, việc ưu tiên cầu thủ nhập tịch có thể khiến các cầu thủ nội bị bỏ qua và không có cơ hội thi đấu, từ đó hạn chế sự phát triển của các tài năng trẻ trong nước. Điều này có thể dẫn đến một thế hệ cầu thủ yếu kém về mặt kỹ thuật và chiến thuật.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia chưa có nhiều thời gian tập luyện với nhau nhưng đã thi đấu rất ăn ý

Ngoài ra, việc quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch có thể khiến đội tuyển trở nên thiếu sự đồng bộ và đoàn kết. Các cầu thủ nội và nhập tịch có thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập và xây dựng một đội hình vững mạnh. Sự kết hợp giữa những cầu thủ có xuất xứ khác nhau cũng có thể tạo ra những xung đột về chiến thuật, cách chơi và thậm chí là vấn đề về văn hóa, khiến đội tuyển không thể duy trì sự ổn định lâu dài.

