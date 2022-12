Xem nhanh 20h ngày 13.12: Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận bị bắt | Khởi tố Chủ tịch “thao túng cổ phiếu”

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Công an khám xét nhà riêng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

Sáng sớm 13.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiến hành khám xét nhà riêng của bị can Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT Bình Thuận. Quá trình khám xét nhà riêng bị can Cho có sự chứng kiến của Công an P.Hưng Long và đại diện chính quyền, khu phố. Việc khám xét diễn ra khá nhanh chóng.

Khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác của C01 (Bộ Công an) đến nhà riêng của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong (đường Bùi Thị Xuân, P.Xuân An, TP.Phan Thiết) để thực hiện lệnh khám xét. Quá trình khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Phong có sự chứng kiến của Trưởng công an P.Xuân An, Tổ trưởng tổ dân phố và đại diện gia đình. Việc khám xét nhà riêng của ông Phong diễn ra trong khoảng 1 giờ. Sau đó, tổ công tác tiếp tục đến khám xét nhà riêng của bị can Lê Nam Hưng, Chánh văn phòng Sở TN-MT Bình Thuận.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, một tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã đến Sở TN-MT Bình Thuận để thực hiện việc khám xét nơi làm việc của các bị can là cán bộ, nguyên là cán bộ, công chức thuộc Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận (trực thuộc Sở TN-MT).

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán”. Tối 12.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Chứng khoán Trí Việt), để làm rõ tội “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.





Chiều 12.12, Chứng khoán Trí Việt cũng công bố "thông tin bất thường" về việc ông Tùng bị khởi tố, gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan. Theo nguồn tin nêu trên, việc C03 Bộ Công an khởi tố ông Tùng là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai kêu gọi cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú

Sáng 13.12, trước khi phiên tòa được mở, luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết thân chủ của mình đã bày tỏ nhiều nguyện vọng. Cụ thể, ông Thành cho rằng việc vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ảnh hưởng đến phiên tòa, tuy nhiên việc xét xử diễn ra thuận lợi hơn nếu bà Nhàn có mặt. Do vậy, ông Thành kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú, giải trình với tòa để được hưởng khoan hồng.

Theo luật sư của bị can Thành, thân chủ của mình tuổi cao, sức khỏe kém và nhiều bệnh nền nhưng phiên tòa dự kiến kéo dài tới 20 ngày, do vậy, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mong được tòa tạo điều kiện y tế để đủ sức khỏe tham dự. Ngoài ra, ông Thành cũng nêu với luật sư những thành tích, cống hiến của mình trong quá trình công tác và bản thân đã nhận ra sai sót, thấy ân hận, mong tòa xét xử thấu đáo, toàn diện, cho hưởng chính sách khoan hồng.

