Xem nhanh 20h ngày 14.10: TP.HCM đề xuất giữ lại ngân sách thu vượt để làm metro | Lỗ nặng vì vàng miếng SJC

TP.HCM đề xuất giữ lại toàn bộ ngân sách thu vượt để làm metro

Trong dự thảo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 vào khoảng 62,59 tỉ USD, bao gồm nhu cầu vốn làm đường sắt đô thị hơn 21,75 tỉ USD, chiếm gần 35%. UBND TP.HCM đánh giá số vốn làm đường sắt đô thị rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương.

Do đó, khi thống kê về tỷ trọng vốn đầu tư công phân bổ theo từng lĩnh vực thì vốn cho ngành giao thông đường sắt sẽ tăng cao đột biến, không phản ánh được tổng thể việc cân đối hài hòa cho các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, môi trường, khoa học - công nghệ. Từ đó, để đánh giá đúng hiệu quả đề án đường sắt đô thị, UBND TP.HCM cho rằng cần có cơ chế đánh giá riêng, không tính vào chỉ tiêu đánh giá chung về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Lỗ nặng vì vàng miếng SJC tăng giá

Thời gian gần đây, giá vàng miếng SJC tăng mạnh khiến nhiều người vay vàng trước đây rơi vào thế khó. Số tiền bỏ ra mua lại vàng còn nhiều hơn cả tiền lãi vay ngân hàng.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 13,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức đi lên 19%. Giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 82,5 triệu đồng, còn chiều bán ra ở mức 84,5 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn mức kỷ lục trong năm mà vàng miếng SJC đạt là 92,4 triệu đồng/lượng nhưng cũng rất cao. Kim loại quý trên thị trường quốc tế cũng tăng khá mạnh so với đầu năm, thêm khoảng 600 USD/ounce, lên 2.657 USD/ounce. Mức tăng giá của vàng quốc tế so với đầu năm là 28,7%.

Mặc dù vàng quốc tế đang đứng ở mức cao nhưng nhiều chuyên gia gần đây vẫn đưa ra dự báo mức giá của kim loại quý còn cao hơn nữa vào cuối năm.

Trong trường hợp giá vàng quốc tế đạt mức giá 3.000 USD/ounce, quy đổi theo giá USD ngân hàng vào khoảng 90,4 triệu đồng/lượng. Mức giá dự báo này cao hơn giá hiện nay khoảng 340 USD/ounce, tương ứng 10,2 triệu đồng/lượng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng thế giới dù có thể tăng lên 3.000 USD/ounce nhưng trong cơn sốt vàng, người dân tuyệt đối đừng vay vàng hay mượn tiền để mua vàng. Bởi khi giá vàng tăng nhanh thì cũng có thể giảm nhanh chóng sau đó. Mượn tiền mua vàng hay mượn vàng để bán lấy tiền thì đều có nguy cơ lỗ nếu không đúng xu hướng giá đi như thế nào.

