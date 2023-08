Xem nhanh 20h ngày 15.8: Người cha kể hành trình cứu con bị bắt cóc | Nguyên nhân vụ nổ ở Hà Nội

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 15.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Lời kể người cha vụ bắt cóc đòi 15 tỉ: “Mày đang chơi với dao đấy”

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc khi đang đạp xe gần nhà, trưa 15.8, phóng viên đã có mặt tại nhà của anh N.X.C (bố cháu bé, trú tại khu BT7, khu đô thị Việt Hưng P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội). Sau một đêm căng thẳng phối hợp với công an TP.Hà Nội tìm lại con, anh C. dường như đã thấm mệt, đôi mắt anh thâm quầng vì không ngủ.

"Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, tôi tắm xong thì nghe xôn xao có trẻ con bị bắt cóc. Rồi một số điện thoại lạ gọi cho vợ tôi nói rằng: "Tao đã bắt cóc con mày, chuẩn bị 15 tỉ, không nói nhiều", anh C. nói và cho hay lúc đầu anh nghĩ đang bị trêu, không nghĩ con bị bắt cóc.

Sau đó, anh C. bảo vợ điện lại cho số lạ và nói với đầu dây bên kia "anh có yêu cầu gì không" thì đối tượng tắt máy. Lúc này, anh C. mới tin và gọi điện báo công an, đồng thời ra trụ sở Công an P.Việt Hưng và bảo vợ ở nhà xem lại camera an ninh.

Cầu Ba Son chằng chịt nét vẽ bậy: Người dân nói gì về những hình thù kỳ quái?

Cầu Ba Son được xem là biểu tượng kiến trúc của TP.HCM, thông xe cách đây hơn một năm và thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cây cầu này bị xịt sơn, vẽ bậy.

Hồi tháng 7.2022, khi còn mang tên cầu Thủ Thiêm 2, những nét vẽ lem luốc cũng xuất hiện tại đây, khiến nhiều người bức xúc.

