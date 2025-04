Xem nhanh 20h ngày 17.4: Phạt tài xế xe tải lạng lách như phim 50 triệu đồng | TP.Thủ Đức dự kiến còn 12 phường

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Miễn lệ phí cấp đổi căn cước khi sáp nhập địa giới hành chính

Bộ Công an vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đáng chú ý, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo công an tỉnh, thành thực hiện việc thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử.

Xem nhanh 20h ngày 17.4

Để thuận lợi cho các giao dịch, đi lại… của công dân, Bộ Công an khuyến khích người dân nên thực hiện việc xin cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi có thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính để thống nhất thông tin. Đặc biệt, khi có thay đổi địa giới hành chính, người dân sẽ được miễn lệ phí cấp đổi thẻ căn cước.

TP.Thủ Đức chính thức trình đề án sáp nhập còn 12 phường

Ngày 17.4, UBND TP.Thủ Đức trình UBND TP.HCM đề án sáp nhập phường trên địa bàn. TP.Thủ Đức rộng hơn 211 km2, dân số gần 1,4 triệu dân, hiện có 34 phường và 644 khu phố.

Theo đề án, TP.Thủ Đức sáp nhập còn 12 phường, giảm 22 phường, tương ứng tỷ lệ 64,7%. UBND TP.Thủ Đức đánh giá đây là việc cần thiết nhằm điều chỉnh lại diện tích tự nhiên, địa giới hành chính và quy mô dân số phù hợp với quy định hiện hành.

Việc sáp nhập phường góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn...

