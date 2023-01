Xem nhanh 20h ngày 18.1: Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc | Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18.1, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 3 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Với 465/482 đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước; cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc là Nghị quyết số 35 ngày 17.1 tại Hội nghị bất thường của T.Ư Đảng khóa XIII; thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 5918 ngày 13.1 của Văn phòng T.Ư Đảng.

Cùng đó là đơn ngày 15.1 xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV của ông Nguyễn Xuân Phúc, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Bên cạnh đó là các ý kiến Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 5091 ngày 17.1, ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại Công văn 43 ngày 17.1.

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo quy định tại khoản 5 điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại các đoàn đại biểu. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Một ngày trước, ngày 17.1, T.Ư Đảng đã họp bất thường quyết định đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước

Chiều 18.1, cuối phiên làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ 3, thông báo tới đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước, sẽ thực hiện quyền Chủ tịch nước cùng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được miễn nhiệm.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường thứ 3 Quốc hội khóa XV chiều 18.1, với 465/482 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước, cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn và được T.Ư Đảng đồng ý cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước được thực hiện theo Hiến pháp 2013, trong đó, quy định trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Trước đó, vào 9.2018, khi cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó cũng giữ quyền Chủ tịch nước cho tới tháng 10.2018 khi Quốc hội khóa XIV bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 (53 tuổi), quê xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ Quản trị công.

Bà Xuân xuất thân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, TX.Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau đó chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy An Giang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp từ 1996 - 2001.





Từ năm 2001, bà Xuân được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang rồi Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang).

Tại Đại hội XI (1.2011), bà Xuân được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI. Sau đó tới 2.2013, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 12.2013, bà Xuân được phân công làm Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tới 2.10.2015, bà Xuân được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau đó, bà Xuân tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Đại hội XII (1.2016), bà Xuân được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII.

Tới tháng 9.2020, bà Xuân tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, tại Đại hội XIII (tháng 1.2021), bà Xuân tiếp tục được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp 11 Quốc hội XIV, 4.2021, bà Xuân được bầu làm Phó chủ tịch nước. Ba tháng sau đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, 7.2021, bà Xuân tái đắc cử Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sập cửa hàng Circle K ở quận 4 ngày giáp tết

Sáng 18.1.2023, cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TP.HCM) đã bất ngờ sập khiến một nữ sinh lớp 9 không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, cho biết khi lực lượng chức năng ứng cứu, nữ sinh này được đưa ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tim ngưng thở. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện quận 4 cấp cứu... nhưng sau đó không qua khỏi.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cơ bản hoàn tất tìm kiếm, không có thêm nạn nhân nào khác. Nữ sinh tử vong là một trong số những người có mặt bên trong cửa hàng tiện lợi Circle K trước khi bị sập, những nạn nhân khác người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho hay, khi tiếp nhận thông tin sự cố, đơn vị đã điều 7 xe cấp cứu ứng trực. Đến trưa 18.1, đơn vị đã rút 6 xe về, chỉ để lại 1 xe ở lại hiện trường.

Cửa hàng Circle K bị sập là căn nhà cấp 4 được cải tạo làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2. Tầng bị sập có cấu trúc tầng đúc giả, dùng để chứa hàng hoá. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do quá tải hàng hoá dẫn đến sập sàn. Cửa hàng này cũng mới hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa.

Cả tuần bán được một cây, chủ sạp mai lao đao: ‘Coi như Tết này mất trắng’

Nhiều chủ sạp bán hoa chưng Tết tại Đắk Lắk đang thấp thỏm vì không bán được hàng, đầu tư hàng trăm triệu nhưng cả tuần chỉ bán được một cây cho khách.

Anh Lý Linh Đạt, chủ sạp bán hoa mai chưng Tết ngay Quảng trường 10.3 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm lo âu suốt nhiều ngày qua vì hơn 100 chậu hoa mai sau gần một tuần mới chỉ bán được chậu đầu tiên.

Anh Đạt đã gần như quen với những đêm thức trắng, ăn ngủ tạm bợ ngay trong những lều lán tự dựng với mì gói, cơm hộp tạm bợ. Đến ngày 18.1.2023 (tức 27 tháng Chạp) anh gần như bất lực, chấp nhận xả lỗ hoặc đem mai về lại nhà mình chăm sóc cho mùa Tết năm sau.

Chung tình cảnh như anh Đạt, nhiều chủ sạp hoa cũng lao đao vì sức mua đã giảm mạnh so với những năm trước. Anh Lê Anh Hoàng, người đã buôn bán hoa tết ở đây được nhiều năm cho biết, không khí đìu hiu bao trùm cả khu phố hoa này. Thậm chí, số lượng hoa bán ra cũng giảm so với năm ngoái mặc dù có đa dạng các giống hoa được bày bán.

