Xem nhanh 20h ngày 18.5: Công bố Nghị quyết thành lập TP.Đồng Nai | Đình Bắc nói gì về màn tranh đá penalty với Alan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đình Bắc lên tiếng về màn tranh cãi với Alan trên chấm phạt đền

Ở phút 84, Đình Bắc mang về quả phạt đền quan trọng cho CLB Công an Hà Nội sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trước khi quả đá được thực hiện, tiền đạo sinh năm 2004 và Alan đã có lời qua tiếng lại về quyền sút phạt đền.

Cuối cùng, Alan là người thực hiện thành công cú đá 11 m để khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Sau bàn thắng, cả hai nhanh chóng khoác vai ăn mừng cùng nhau, xóa tan những nghi ngờ về mâu thuẫn nội bộ.

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc cho biết nhiều đồng đội như Quang Hải, Việt Anh muốn anh là người thực hiện quả phạt đền và liên tục động viên anh bước lên chấm 11 m. Tuy nhiên, vào thời điểm chuẩn bị thực hiện cú sút, Alan đề nghị được đá phạt đền nên giữa hai người đã xảy ra tranh cãi.

Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội cho rằng đó chỉ là câu chuyện bình thường giữa những người đàn ông với nhau và điều quan trọng nhất vẫn là thành tích chung của toàn đội. Theo Đình Bắc, sau khi Alan ghi bàn, cả hai đã cùng hòa chung niềm vui chiến thắng.

Dù góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội mở ra chiến thắng và chức vô địch, niềm vui của Đình Bắc không trọn vẹn khi anh phải rời sân cuối trận vì chấn thương.

Tiền đạo 22 tuổi tiết lộ anh bị đau sau pha va chạm dẫn tới quả phạt đền và sẽ phải đi kiểm tra thêm để xác định mức độ chấn thương. Đình Bắc cho biết mình bị đau khá nhiều ở mắt cá chân và đã chủ động xin ra sân khi không thể tiếp tục thi đấu.

Tối nay công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Tại quảng trường Long Hưng thuộc khu đô thị Aqua City, lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai đang diễn ra trong không khí trang trọng và sôi động.

Chương trình bắt đầu từ 19 giờ 30 phút với nhiều nội dung quan trọng như công bố Nghị quyết của Quốc hội, trao Huân chương Lao động hạng nhất, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chương trình sử thi nghệ thuật đặc biệt mang tên “Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước”. Việc chính thức trở thành TP.Đồng Nai không chỉ mang ý nghĩa thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn được xem là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương này.

Với lợi thế sở hữu sân bay Long Thành cùng hàng loạt dự án hạ tầng kết nối chiến lược, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm logistics, giao thương và đô thị sân bay quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cột mốc này cũng tạo nền tảng để Đồng Nai thu hút thêm nguồn lực đầu tư, phát triển các khu đô thị hiện đại, công nghệ cao và nâng tầm vị thế trong mạng lưới kết nối quốc tế.

