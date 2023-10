Xem nhanh 20h ngày 19.10: Vì sao Ngọc Trinh bị bắt? | Lật tẩy chiêu trò ‘né vé’ của xe khách

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (nữ hoàng nội y Ngọc Trinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 341, 318 bộ luật Hình sự.

Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn theo đúng quy định và trong chiều 19.10, các quyết định và lệnh trên đã được thi hành.

Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp Phòng CSGT, Công an TP.Thủ Đức tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn TP.Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh (biệt danh thường gọi trên mạng xã hội: người mẫu nội y) thực hiện. Sau đó Ngọc Trinh đã đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Lật tẩy xe khách dùng chiêu trò chở gấp 10 lần danh sách hành khách

21 giờ tối 18.10, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM lập chốt tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) thực hiện kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm qua địa bàn đảm trách.

Khoảng 22 giờ khuya cùng ngày, tài xế D.A.L (quê Bến Tre) điều khiển xe khách biển số 51B1-176... (là xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) chạy tuyến Hà Tiên (Kiên Giang) đi Khánh Hòa (Nha Trang) và ngược lại.

Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế D.A.L không mở cửa ngay để CSGT kiểm tra mà cố nán lại, viết thêm nội dung vào danh sách vận tải hành khách.

Qua kiểm tra danh sách vận tải hành khách, CSGT ghi nhận danh sách có tên 4 hành khách, nhưng chỉ có 3 hành khách là có thông tin đầy đủ. CSGT yêu cầu lên xe kiểm tra thực tế thì phát hiện trên xe có đến 43 người (bao gồm tài xế và phụ xe), gấp 10 lần danh sách.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.