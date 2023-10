Ngọc Trinh ẩn clip biểu diễn thả 2 tay, 'cam kết không vi phạm'

Như Thanh Niên đã thông tin, trên trang mạng xã hội của Ngọc Trinh có tick xanh đăng tải clip một người phụ nữ điều khiển xe mô tô phân khối lớn thả 2 tay và clip khác biểu diễn nằm trên yên xe.

CSGT cùng Công an P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức) đã đến tận nhà xác minh. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận các hành vi vi phạm.

Ngày 14.10, trên trang mạng xã hội của Ngọc Trinh, nữ người mẫu chia sẻ một đoạn trích dẫn luật và cho biết: "Các clip buông tay biểu diễn trên xe Trinh không còn để trên kênh của mình nữa nhé. Mọi người đọc để hiểu hơn về luật, hành vi để tránh trường hợp bị vi phạm giống như Trinh nha".

Hình ảnh Ngọc Trinh thả 2 tay ở đường nội bộ khu đô thị Thủ Thiêm

Theo đó, đến sáng 15.10, trên các kênh Facebook, TikTok và Instgram, Ngọc Trinh đã ẩn đoạn clip biểu diễn thả 2 tay, quỳ trên yên xe, ngồi về một bên khi lái xe mô tô ở đường nội bộ Thủ Thiêm.

Trước đó, trong các chia sẻ của mình trên mạng xã hội, Ngọc Trinh chia sẻ, cô không xóa clip vì muốn để cảnh tỉnh cho người khác. "Tui sai, tui bị phạt, tui đóng tiền phạt. Xe tui cũng bị giam. Tui rút kinh nghiệm được sau vụ này là thi bằng lái để xách 'con ghệ' chạy ngoài đường mà không bị mấy anh phạt nữa. Tui cũng còn biểu diễn nhưng biểu diễn trong sân tập để không ảnh hưởng sinh mạng người nào khác ngoài bản thân của tui. CSGT cũng đã nói với tui vậy rồi, muốn chạy ra đường thì có bằng lái. Tui đã đóng phạt, xe tui bị giam, tui đã cam kết không vi phạm rồi", nữ người mẫu nói.

Trên Instagram, 2 đoạn clip khác từng có hình ảnh Ngọc Trinh thả 2 tay lái xe, tạo dáng trước ống kính cũng không còn hiển thị.

Tuy nhiên, trong đoạn clip chia sẻ câu chuyện Ngọc Trinh phải nằm viện vì té xe trên TikTok và Facebook vẫn còn hình ảnh cô cùng "thầy" dạy lái biểu diễn nằm trên yên xe.

CSGT cùng công an địa phương đến tận nhà làm việc, tạm giữ xe vi phạm của Ngọc Trinh

CSGT xác định, đoạn đường Ngọc Trinh biểu diễn nằm trên yên xe và bị té là đoạn đường Võ Chí Công (khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức). Với clip này, CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức đã lập biên bản phạt Ngọc Trinh vì "nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe".

Người "thầy" dạy lái cũng bị lập biên bản phạt với 2 lỗi tương tự, vì người này có bằng lái nhưng đang trong thời gian bị tước bằng do vi phạm nồng độ cồn.

Đồng thời, CSGT phạt người giao xe cho Ngọc Trinh và "thầy" dạy lái vì giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe.

CSGT tạm giữ 2 chiếc mô tô sau sự việc, trong đó chiếc xe đỏ này do Ngọc Trinh đứng tên chủ sở hữu

Về clip Ngọc Trinh lái xe mô tô trên cầu Ba Son (Q.1), CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm với các lỗi: "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe" và "không có giấy phép lái xe".

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, đoạn clip Ngọc Trinh có hành vi thả 2 tay khi lái xe là đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng hiện do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh quản lý, đầu tư và xây dựng trong khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng và chưa bàn giao cho nhà nước quản lý. Công an TP.Thủ Đức sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.