Xem nhanh 20h ngày 19.9: Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới | Bà Phương Hằng đã ra tù

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa vẫn rất lớn ở miền Trung

Trong bản tin mới nhất vừa cập nhật lúc 15 giờ hôm nay 19.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9; mỗi giờ đi được 50 - 61 km.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ẢNH: TTDBKTTVQG

Hiện tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 (89 - 102 km/giờ); di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm thời gian chấp hành án, trả tự do trong hôm nay

Ngày 19.9, ông Trần Văn Cường, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương xác nhận đã có quyết định giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, ngụ TP.HCM). Quyết định đã được chuyển đến Trại giam An Phước để thi hành, trả tự do cho bà Hằng trong ngày hôm nay (19.9).

Theo ông Cường, mặc dù Trại giam An Phước trực thuộc Bộ Công an nhưng Viện KSND tỉnh Bình Dương được giao nhiệm vụ tham gia hội đồng xét giảm án đối với trại giam này (và trại giam Phú Hòa, cùng trực thuộc Bộ Công an).

Ngoài ra, ông Cường cũng cho biết thêm, bà Nguyễn Phương Hằng được xét giảm án (không phải đặc xá) trong đợt Lễ 2.9 cùng với nhiều phạm nhân khác, nhưng danh sách do Bộ Công an duyệt chậm nên đến nay mới ra quyết định giảm án.

Bà Nguyễn Phương Hằng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam từ ngày 24.3.2022 và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi tuyên án mặc dù bà Hằng không kháng cáo nhưng tòa cấp cao tại TP.HCM vẫn xem xét giảm 3 tháng tù cho bà Hằng, còn 2 năm 9 tháng tù.

Sau đó, bà Hằng chấp hành án tại Trại giam An Phước (Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, H.Phú Giáo, Bình Dương).

