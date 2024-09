Những hình ảnh trong video này do Huyện đoàn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và phóng viên Báo Thanh Niên trực tiếp ghi lại trong chiều 17.9.2024, gần 20 thanh niên tình nguyện của các địa phương tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã lao vào hỗ trợ đẩy xe qua một đoạn đường lầy lội để đưa hàng cứu trợ vào thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nơi vừa trải qua một trận sạt lở thảm khốc vùi lấp 18 người và hiện vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Đường lên thôn Nậm Tông: Xúc động hình ảnh hợp sức đẩy xe hàng cứu trợ trong bùn lầy

Trong đó có xe của đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Lào Cai đi thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ do bạn đọc đến những gia đình có người chết và mất tích.

Do trời mưa lớn, đoàn công tác khó đi vào được thôn Nậm Tông bằng ô tô bán tải. Huyện đoàn Bắc Hà và Đoàn Thanh niên xã Nậm Tông đã sẵn sàng lực lượng gần 20 thanh niên tình nguyện đi cùng đoàn, tăng bo bằng xe máy lên thôn Nậm Tông.

Ngay điểm sạt lở đầu tiên trên cung đường vào thôn Nậm Tông, xe chở hàng cứu trợ, xe đoàn công tác của Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Lào Cai đã bị sa lầy. Lực lượng thanh niên tình nguyện phải trải đá, tạo độ nhám chống trơn trượt và hỗ trợ đẩy xe thoát khỏi vũng lầy để tiếp cận thôn thành công.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, con đường từ trung tâm xã Nậm Lúc lên thôn Nậm Tông dài khoảng 15 km có tới vài chục điểm sạt lở và phải mất tới 5 ngày để thông xe.

Nỗi đau sau bão Yagi: Ký ức kinh hoàng đêm sạt lở thảm khốc ở Lào Cai

Trước đó, ngày 15.9, phóng viên Thanh Niên đã đi bộ hơn 3 tiếng trên con đường này để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Nậm Tông. Sau đó 2 ngày, ngày 17.9, con đường này đã được thông xe đến sát hiện trường nhưng chỉ dành cho xe bán tải 2 cầu, xe công nông chở hàng cứu trợ.

Tại xã Nậm Lúc, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã trao 20 suất quà cho học sinh trường mầm non xã Nậm Lúc, có nhà bị sập, bị vùi lấp hoàn toàn do lũ ống, sạt lở đất; trao 25 triệu đồng hỗ trợ cho nhà trường để mua sắm lại bàn ghế bị hư hỏng do mưa lũ.