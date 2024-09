Đứng tại vị trí từng là ngôi nhà của mình, anh Lý Sầu Dỉ vẫn chưa hết bàng hoàng kể với chúng tôi về vụ sạt lở thôn Nậm Tông khiến anh mất đi 5 người thân.



Sáng 10.9, mưa lớn kéo dài quá lâu khiến hồ nuôi cá của người anh họ nước bị dềnh lên. Người anh gọi cho anh Dỉ và 2 con cùng một số họ hàng trong thôn sang bắt cá chạy lũ.

Vụ sạt lở thôn Nậm Tông ở Lào Cai: Bất lực nhìn vợ con bị vùi lấp

Trước đó, mưa đã 3 ngày 3 đêm, một vụ sạt lở nhỏ xảy ra nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Đến khoảng 12 giờ trưa, bất ngờ một tiếng "đùng" vang lên. Anh cùng những người tham gia bắt cá chạy vội ra thì nước đã cuồn cuộn đổ xuống.

"Chúng tôi chỉ kịp hô sạt rồi, chạy đi, mà không kịp làm gì vì nước đã tràn xuống như thác", anh Dỉ nhớ lại.

Rất nhiều người dân trong thôn và mẹ anh, vợ cùng các con anh có lẽ đang ngủ trưa do mưa gió kéo dài, không thể đi làm nương - không kịp trở tay khi lũ đột ngột tràn xuống. Nhiều ngôi nhà bị cuốn phăng.

Cả mẹ, vợ con anh và vợ chồng người em họ nhà chú bị vùi lấp, tới nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

"Nhanh lắm, chỉ có 2 - 3 phút, nhưng không ai kịp chạy. Nước từ hồ đã tràn xuống, chỉ nghe đùng một cái. Nhìn về phía nhà đã thấy bị vùi lấp hết rồi", Lý Sầu Dỉ kể.

Anh Lý Sầu Dỉ (bên trái) bàng hoàng khi nhớ lại cảm giác bất lực nhìn vợ con bị đất đá vùi lấp ẢNH: ĐÌNH HUY

Bản thân anh chỉ cứu được mấy cháu bé chạy thoát. Dù đứng cách nhà chưa đầy 20 m, nhưng người đàn ông này đành bất lực không thể cứu nổi vợ con khi cả nước cả đá xô xuống rất nhanh.

Kinh hoàng sau bão Yagi: 352 người chết và mất tích, sạt lở đe dọa khắp miền Bắc

Từ trước đến nay chưa từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng như thế, người dân thôn Nậm Tông cũng không thể tưởng tượng được.

Trong thôn có 10 hộ dân bị cuốn phăng do lũ, trong đó có 7 hộ ảnh hưởng rất nặng nề. Một nhà khác cũng chết 4 người, 4 người còn sống đang phải nằm viện điều trị.

"Nếu mình ở nhà mà bị cuốn đi cùng vợ con thì giờ mình không khổ thế này, giờ biết sống thế nào", anh Dỉ đau xót nói.

Anh còn 2 đứa con và 1 đứa em chú, 1 người ông đang đi viện cần chăm sóc. Người đàn ông này chỉ mong sớm tìm được vợ con đang bị đất đá vùi lấp. Và mong Nhà nước lo cho người dân thiệt hại có nhà cửa.

Lực lượng cứu hộ phải dùng tay và cuốc, xẻng để tìm kiếm người mất tích do hiện trường vụ sạt lở rất khó tiếp cận ẢNH: ĐÌNH HUY

Một công an viên bị vùi lấp cả nhà 6 người

Đại úy Lại Ngọc Sơn, Trưởng công an xã Nậm Lúc, cho biết một trường hợp cũng rất thương tâm là anh Mi Seo De - an ninh cơ sở của thôn, 29 tuổi, đã bị vùi lấp cùng với 5 người thân trong gia đình.

Ngôi nhà bị rạn nứt, sạt lở đến chân móng nhà, xã khuyên di chuyển đến nơi an toàn nhưng không may sạt lở xảy ra ở chỗ sơ tán, anh Mi Seo De và 5 người trong gia đình cả mẹ, vợ và 3 người con đã bị vùi lấp. Chỉ còn lại 2 ông cháu đi nương may mắn thoát nạn.

"Gia đình anh De thuộc diện khó khăn, nhưng trong công việc anh luôn cố gắng bám sát cơ sở. Thôn Nậm Tông thuộc vùng lõm, không có điện lưới, liên lạc rất khó khăn, anh ấy phải đi xa mới có sóng điện thoại để trao đổi công việc với công an xã", đại úy Sơn chia sẻ.

Ngôi nhà của anh Mi Seo De. Do nhà sạt, anh cùng gia đình đi lánh nạn, không ngờ lại thiệt mạng do sạt lở vùi lấp ẢNH: ĐÌNH HUY

Tính đến chiều 14.9, theo thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó trưởng công an H.Bắc Hà, việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá sạt lở xuống rất nhiều.

Lần đầu tiên trong nhiều năm cứu hộ, thượng tá Cường mới chứng kiến vụ sạt lở kinh hoàng đến thế, cả quả đồi sạt xuống tạo làn sóng đất, đẩy các ngôi nhà ra xa cả 1 km. Đất đá, bùn lầy dày đến 3 - 4 m, đào bới rất khó khăn khi tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ với hơn 150 người, gồm cả công an, quân đội, đội tìm kiếm cứu nạn tự nguyện và người dân đã dùng tay và cuốc xẻng để tìm được 10 trong số 18 người mất tích.

Chiều 14.9, phương pháp tìm kiếm đã được thay đổi, đội cứu hộ sử dụng máy bơm xối trôi nước để dễ tìm kiếm hơn. Trong 1 - 2 ngày tới, khi máy xúc của huyện, tỉnh vào được hiện trường, sẽ cố gắng tìm nhanh nhất các thi thể để gia đình đưa đi mai táng.