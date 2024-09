Theo báo cáo của các địa phương, đến chiều tối 14.9.2024, bão Yagi, mưa lũ, sạt lở kinh hoàng đã khiến 352 người chết và mất tích. Trong đó, 276 người chết, 76 người mất tích.

Kinh hoàng sau bão Yagi: 352 người chết và mất tích, sạt lở đe dọa khắp miền Bắc

Cụ thể tại các địa phương như sau:

+ Lào Cai: 172 người (gồm 113 người chết, 59 người mất tích).

Trong đó: Bảo Yên 103 người, Sa Pa 9 người, Bát Xát 17 người, Si Ma Cai 7 người, Bắc Hà 34 người, Văn Bàn 2 người.

+ Cao Bằng: 58 người (gồm 53 người chết, 05 người mất tích).

+ Yên Bái: 54 người (gồm 53 người chết, 1 người mất tích). Trong đó, thành phố Yên Bái 24 người, Lục Yên: 14 người, Văn Yên 10 người, Văn Chấn 2 người, Trấn Yên 4 người.

+ Quảng Ninh: 25 người chết.

+ Hải Phòng: 2 người chết do bão.

+ Hải Dương: 1 người chết do bão.

+ Hà Nội: 1 người chết do bão.

+ Hòa Bình: 7 người chết do sạt lở đất.

+ Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

+ Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn.

+ Tuyên Quang: 5 người chết do lũ.

+ Hà Giang: 2 người (gồm 1 người chết; 1 người mất tích).

+ Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

+ Vĩnh phúc: 2 người chết do lũ.

+ Phú Thọ: 11 người (gồm 1 người chết do sạt lở đất; 1 người chết do lũ; 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ).

+ Sơn La: 1 người mất tích do lũ cuốn.

+ Thái Nguyên: 4 người chết do lũ.

+ Thanh Hoá: 1 người chết do lũ.

Chiều 14.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực 10 tỉnh Bắc bộ.

Theo cơ quan này, thời gian qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc bộ liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không mưa.

Trong những giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 53 huyện thuộc 10 tỉnh Bắc bộ.

Cụ thể:

Sơn La: các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên.

Hòa Bình gồm: Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình.

Lào Cai gồm: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa.

Yên Bái gồm: Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.

Hà Giang gồm: Bắc Quang, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh.

Tuyên Quang gồm: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang.

Bắc Kạn gồm: Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới.

Phú Thọ gồm: Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.

Thái Nguyên gồm: Đại Từ, Định Hóa.

Bắc Giang gồm: Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Hiệp Hòa.

Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh miền bắc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, kính mời quý vị đón theo dõi.