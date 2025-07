Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Những hình ảnh cuối cùng trên tàu du lịch Vịnh Xanh trước thảm kịch

Mạng xã hội đang chia sẻ 1 đoạn video được cho là quay lại cảnh trên con tàu Vịnh Xanh trước khi tàu này bị lật. Trong video livestream của 1 hành khách, hình ảnh một gia đình 5 thành viên ngồi cùng nhau bên trong tàu vẫy tay chào, cười rạng rỡ khiến nhiều người xót xa.

Người thân của gia đình cho biết, đây là chuyến đi du lịch đầu tiên của gia đình 5 người nhưng giờ chỉ còn 1 người sống sót.

Theo lời người thân gia đình, chiều 19.7, khi nghe thông tin có tàu du lịch lật trên vịnh Hạ Long, mọi người vội gọi điện cho người thân đang du lịch nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành, mọi người càng cố gắng liên lạc nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Đau lòng video livestream trên tàu Vịnh Xanh trước thảm kịch, gia đình đi 5 giờ chỉ còn 1

Đêm 19.7, người thân trong gia đình có mặt tại Quảng Ninh và được cơ quan chức năng đưa đi nhận diện. Giây phút nhận diện, mọi người chết lặng khi 4 người trong gia đình đã tử vong, người duy nhất sống sót là người con trai 18 tuổi.

Sau đó, thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về Hà Nội để hỏa táng. Riêng người sống sót còn tiếp tục phải theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Hầu hết nạn nhân đều mặc áo phao trong lúc tàu bị lật trên vịnh Hạ Long

Chiều 20.7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng, 4 người vẫn đang mất tích.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tàu do ông Đoàn Văn Trình (trú P.Hà An, Quảng Ninh) là chủ kiêm thuyền trưởng; phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Trạm Đăng kiểm thuộc Sở GTVT Quảng Ninh cấp ngày 10.1.2025, còn hiệu lực đến 4.2.2026.

Xem nhanh 20h ngày 20.7: Đau lòng hình ảnh cuối trên tàu Vịnh Xanh; hầu hết hành khách mặc áo phao

Theo ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, tàu Vịnh Xanh 58 đạt hệ số an toàn ổn định 2,3 - cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn đăng kiểm là 1,0.

Ông Minh cũng cho biết, theo quy định, du khách không bắt buộc mặc áo phao khi tàu đang di chuyển bình thường. Nhiều nạn nhân được phát hiện mặc áo phao, cho thấy có thể thuyền trưởng đã kịp cảnh báo trước khi tàu bị lật.

CEO của Astronomer đã từ chức sau bê bối ngoại tình 'kiss-cam'

Một trong những sự việc được quan tâm nhất mạng xã hội quốc tế những ngày qua là scandal ngoại tình bị lộ ở concert của nhóm nhạc Coldplay vào tối 16.7 vừa qua. Một màn hình lớn đã ghi lại cảnh CEO Andy Byron ngoại tình bằng việc ôm chặt Kristin Cabot - Giám đốc nhân sự cấp cao của Astronomer. Theo đó, khi máy quay lia đến họ, Byron đã cúi xuống trong khi Cabot quay đi, cố gắng che mặt. Cả Byron và Cabot đều đã kết hôn và có gia đình. Theo tuyên bố của Astronomer, cựu CEO Andy Byron đã từ chức khỏi vị trí quản lý do vụ việc ngoại tình vừa qua.

CEO của Astronomer đã từ chức sau bê bối ngoại tình 'kiss-cam'

Sau đó một nhân viên cũng đăng trạng thái trên nền tảng X cho biết mình đã bị sa thải chỉ vì... đặt vé cho cặp đôi đến concert, tuy vậy người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra thông tin này là giả mạo. Mới đây, Astronomer đã đưa ra thông báo rằng Byron sẽ từ chức và đang tìm kiếm người thay thế. Thông báo của công ty cho biết: "Astronomer cam kết duy trì các giá trị và văn hóa doanh nghiệp đã dẫn dắt chúng tôi kể từ khi thành lập, trong đó các nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ là tấm gương về mặt hành vi cũng như trách nhiệm. Tuy vậy, gần đây, tiêu chuẩn này đã bị vi phạm".

