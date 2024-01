Xem nhanh 20h ngày 2.1: Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng | Diễn biến mới vụ tỉ phú Trịnh Văn Quyết

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 2.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp

Chiều 2.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về tội "nhận hối lộ".

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bước đầu, C03 xác định ông Hiệp đã nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Lâm Đồng).

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Hiệp đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Hiện C03 đang mở rộng điều tra vụ án và rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản nhà nước.

Bưởi Diễn tràn ngập TP.HCM, chủ vườn khiếp sợ loại côn trùng 'cắn một cái là hư trái'

Vượt hơn 1.000 cây số vào TP.HCM, những cây bưởi Diễn đang được bày bán dọc cung đường Mai Chí Thọ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Và để có được những trái bưởi vàng rợp, chủ vườn cũng đã phải bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc.

Anh Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang đã có 10 năm kinh nghiệm trồng bưởi Diễn. CHIÊU NGÔ

Bưởi Diễn vượt ngàn cây số đến TP.HCM, chủ vườn bày ‘bí quyết’ giữ trái

Nhập 60 cây bưởi Diễn về TP.HCM, anh Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang cho hay những cây bưởi này đều được chăm sóc thủ công, không sử dụng thuốc để phun. Thậm chí, không chỉ dùng để chưng tết, chúng còn có thể ăn được.

Vườn bưởi Diễn của anh Hà có khoảng 60 cây. CHIÊU NGÔ

Theo anh Hà, do năm nay là năm nhuận, có đến 13 tháng nên những trái bưởi sẽ ngả vàng sớm hơn trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, khí hậu trong TP.HCM khá phù hợp, nên sau 3 tuần những chồi non của cây bưởi Diễn đều đâm chồi, kết bông.

