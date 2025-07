Xem nhanh 20h ngày 21.7: Chú ý, bão số 3 đã vào vịnh Bắc bộ và tăng cấp, 1 người tử vong do ảnh hưởng bão

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh 100 km, có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Wipha hôm nay đã đi vào khu vực vịnh Bắc bộ và mạnh trở lại cấp 10, giật cấp 12.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa sẽ tăng lên trong chiều tối nay và sẽ mưa nhiều nhất trong đêm nay cho đến sáng ngày mai, khi tâm bão tiến gần khu vực ven biển nước ta.

Cảnh báo, ngoài mưa lớn tại Đông Bắc, nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ bão sẽ là các vùng núi ở Thanh Hóa và Nghệ An. Người dân cần chú ý rằng mưa to cực đoan có thể dẫn đến ngập úng tại các khu vực trũng, đặc biệt là vùng núi, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

1 người tử vong do ảnh hưởng bão số 3

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng bão số 3, mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng.

Về nhân mạng, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão số 3 là 1 người đàn ông 59 tuổi trú xóm Thái Bình, phường Vinh Lộc. Ngoài ra còn có 4 người khác trú tại các xã Nghĩa Hưng, Minh Hợp, Kim Bảng bị thương. Những người gặp nạn chủ yếu do cây đổ.

Hành động ấm áp của tài xế ô tô, xe buýt trong mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão số 3 (tức bão Wipha), những ngày qua, mưa lớn và gió lớn liên tục xảy ra ở khu vực Bắc bộ. Sức gió mạnh khiến người điều khiển xe máy trên đường gặp khó khăn, thậm chí bị té ngã.

Trong cơn mưa lớn, nhiều tài xế xe lớn ở Hà Nội đã có hành động ấm lòng như chở người lánh nạn, dừng xe chắn gió cho người đi đường, hay xếp hàng dài đi chậm cho người đi xe máy di chuyển. Những hành động đẹp này đã được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

