Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Làm rõ mục đích video "khiêng quan tài" trước chợ Bến Thành

Ngày 2.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 31 giây ghi lại cảnh nhóm người khiêng quan tài đi bộ tại các tuyến đường trước chợ Bến Thành, Q.1 (TP.HCM).

Nhóm người khiêng vác "quan tài" trước chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, 4 nam giới mặc đồ màu đen, trùm kín đầu, khiêng vác chiếc quan tài màu đen có hoa văn màu trắng, 2 mặt quan tài có chữ bằng tiếng Anh với thông điệp quái lạ. Nhóm này đi qua một số tuyến đường, xung quanh có ô tô, xe máy qua lại.

Đoạn clip hiện đang nhận được sự quan tâm cùng nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Qua xác minh, các tuyến đường mà nhóm này khiêng vác "quan tài" đi qua là trước khu vực chợ Bến Thành. Trong đó, có cảnh thể hiện nhóm người đi dưới lòng đường Lê Lai (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM), song song cùng các phương tiện giao thông.

Xem nhanh 20h ngày 2.3: Công an cấp xã có quyền hạn gì | Làm rõ video khiêng quan tài trước chợ Bến Thành

Công an cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Từ ngày 1.3, ngành công an không tổ chức công an cấp huyện, chỉ còn Bộ Công an, cấp tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã).

Vai trò công an cấp xã rất quan trọng trên địa bàn xã. Vì vậy, Pháp lệnh công an xã số 06/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của pháp lệnh công an xã, và bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021) đã nêu rõ chức năng, quyền hạn của công an cấp xã cụ thể như trong video:

Nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp xã

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.