Xem nhanh 20h ngày 23.10: Bão Trà Mi đang di chuyển nhanh | CSGT vào trường kiểm tra xe học sinh

Bão Trà Mi (bão số 6) di chuyển nhanh, tiến thẳng Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, bão Trà Mi có vị trí khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Bản đồ đường đi của bão Trà Mi ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, bão Trà Mi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 của Việt Nam trong năm 2024. Lúc 13 giờ ngày 24.10, bão số 6 ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng tây bắc, sau đổi sang tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km/giờ, đi vào Biển Đông.

Đến khoảng 13 giờ ngày 25.10, bão số 6 ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 117,4 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 10 - 15 km/giờ.

CSGT tiếp tục vào trường học kiểm tra xe của học sinh

Sáng 23.10, Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng CSGT - Công an TP.HCM) phối hợp cùng Đội CSGT - TT, Công an Q.7 và cảnh sát khu vực đến kiểm tra phương tiện của học sinh tại Trường THPT Ngô Quyền và Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (Q.7).

Đầu tiên, đoàn kiểm tra do trung tá Nguyễn Hoàng Tâm (Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn) dẫn đầu đến Trường THPT Ngô Quyền. Tại đây, qua kiểm đếm tại bãi xe có 209 xe máy điện, xe đạp diện. Lực lượng CSGT đã kiểm tra ngẫu nhiên 5 xe, các học sinh đều xuất trình được giấy tờ xe, không phát hiện vi phạm.

Sau đó, đoàn kiểm tra tiếp tục đến Trường THCS Huỳnh Tấn Phát. Tại đây ghi nhận 100% là xe đạp, xe đạp điện, phù hợp với độ tuổi của học sinh đang theo học tại trường.

CSGT vào Trường THPT Ngô Quyền kiểm tra phương tiện đi lại của học sinh Ảnh: Phạm Hữu

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, cho biết trường ở mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát nơi có mật độ giao thông dày đặc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Do đó, nhà trường đã bố trí cổng đưa đón, phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ phường để bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào giờ đưa, đón học sinh. Đồng thời, trường cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng công an phường, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

