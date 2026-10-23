Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Kiên quyết di dời dân, thận trọng phương án san phẳng núi Một

Núi Một ở Quy Nhơn (Gia Lai) đang đứng trước đề xuất đào hạ, san phẳng để xử lý nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, phương án này cũng đặt ra vấn đề về bảo tồn cảnh quan, giá trị lịch sử và cách xử lý đối với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Núi Một là ngọn núi độc lập nằm cạnh sông Hà Thanh, kéo dài theo đường Hoa Lư, từ Cầu Đôi đến cầu Chữ Y. Núi cao khoảng 44 m, dài khoảng 500 m. Địa hình dốc, đất đá phong hóa khiến khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa các hộ dân sống trên sườn núi và khu vực lân cận.



Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một hiện có 228 hộ dân, trong đó 183 hộ sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở chân núi. Riêng tại tổ dân phố 19, hàng trăm hộ đã sinh sống từ nhiều năm qua. Theo chính quyền địa phương, có hộ mua đất bằng giấy tay, nhưng cũng có hộ lấn chiếm đất để xây dựng nhà cửa.

Trước nguy cơ sạt lở, UBND phường Quy Nhơn đề xuất di dời các hộ dân, đào hạ và san phẳng núi Một. Theo tính toán sơ bộ, khối lượng đất đá cần đào hạ có thể lên đến khoảng 1 triệu m³. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỉ đồng, trong khi nguồn thu từ đấu giá đất ước khoảng 850 tỉ đồng.

Chính quyền và người dân nói gì về đề xuất này. Chi tiết có trong bản tin.

Xem nhanh 20h ngày 23.10: Đề xuất san phẳng núi Một, dân canh cánh nỗi lo | Hộ kinh doanh đừng lỡ hạn kê khai thuế

Đội tuyển Việt Nam biến động hàng công: Chờ Tiến Linh và Đình Bắc lần đầu song tấu

Hàng công đội tuyển Việt Nam đang đứng trước những thay đổi đáng kể khi Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đồng loạt chấn thương. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự cho 2 trận giao hữu quốc tế gặp Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 15.11.

Một trong những phương án đáng chú ý là sự kết hợp giữa Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đình Bắc. Đây là 2 tiền đạo tiêu biểu của bóng đá Việt Nam thuộc 2 thế hệ khác nhau, sở hữu những phẩm chất có thể bổ sung cho nhau trên hàng công.

Đội tuyển Việt Nam biến động hàng công Chờ Tiến Linh và Đình Bắc lần đầu song tấu

Tiến Linh từng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở ASEAN Cup 2022, anh ghi 6 bàn thắng, chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với Teerasil Dangda của Thái Lan. Đến ASEAN Cup 2024, chân sút này tiếp tục góp mặt trong hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Đình Bắc đang vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ cầu thủ trẻ. Anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời chia sẻ danh hiệu vua phá lưới với Xuân Son khi cả 2 cùng ghi 5 bàn thắng.

Điều đáng nói là dù đều được đánh giá cao, Tiến Linh và Đình Bắc chưa có nhiều cơ hội thi đấu cùng nhau. Khi Tiến Linh đạt phong độ cao nhất, Đình Bắc vẫn còn rất trẻ. Đến thời điểm Đình Bắc dần khẳng định vị trí, Tiến Linh lại trải qua giai đoạn sa sút phong độ.

Sự lệch nhịp ấy khiến người hâm mộ chưa có nhiều dịp chứng kiến khả năng phối hợp giữa 2 chân sút hàng đầu của bóng đá nội.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.