Xem nhanh 20h ngày 23.3: Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỉ USD | Đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ có 10 làn xe

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỉ USD

Thống kê của Forbes đến ngày 23.3 cho thấy tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đạt trị giá 7,1 tỉ USD, tăng 3 tỉ USD so với cuối năm 2024. Tài sản của vị tỉ phú này đang dần tiến sát về mốc kỷ lục 7,3 tỉ USD ghi nhận vào năm 2021. Hiện tỉ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí 449 trong danh sách người giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn, tăng 378 bậc so với thứ hạng vào đầu năm.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỉ USD so với đầu năm ẢNH: VIC

Giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tăng mạnh do cổ phiếu VIC của tập đoàn này đang có giá 53.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 31% so với đầu năm. Song song đó, hai cổ phiếu thuộc Vingroup là VHM của Công ty cổ phần Vinhomes cũng tăng hơn 20% so với đầu năm; cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail cũng tăng hơn 7%. Bộ 3 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup, nhất là VIC đi lên liên tục sau hàng loạt thông tin tích cực. Đó là việc Công ty cổ phần Vinpearl nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Sau đợt phát hành hồi tháng 2, vốn điều lệ của Vinpearl hiện ở mức gần 18.000 tỉ đồng. Vinpearl cũng tự định giá vốn hóa ở mức gần 5 tỉ USD. Nếu Vinpearl được niêm yết trên HOSE, tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ có thêm một công ty vốn hóa tỉ USD trên sàn chứng khoán. Hay dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 4; Hãng xe điện VinFast tiếp tục là công ty có số lượng xe bán nhiều nhất trong hai tháng đầu năm 2025...

Mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ lên 10 làn xe

Sở GTCC TP.HCM cho biết đang gấp rút hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để khởi công mở rộng đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ hiện hữu), đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Hiện đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 8,6 km, đã được giải phóng mặt bằng theo lộ giới 60m nhưng chỉ khai thác từ 4 - 6 làn xe.

Khi dự án hoàn thành, đường sẽ được mở rộng lên 10 làn xe với hai tuyến đường song hành mỗi bên rộng 3 làn, tốc độ tối đa 60 km/giờ. Trên tuyến xây đường trên cao dài 7,8 km cho 4 làn xe lưu thông, vận tốc 80 km/giờ.

Đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ có đường trên cao dài 7,8 km

Dự án cũng xây dựng hoàn chỉnh nút giao đường Nguyễn Văn Linh và xây mới nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đồng thời, các nhánh lên xuống đường trên cao sẽ được bố trí tại cầu Rạch Đỉa, đường Kho B, đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Văn Tạo.

Để đảm bảo lưu thông đồng bộ, toàn bộ 14 cây cầu hiện hữu trên đường Nguyễn Hữu Thọ cũng sẽ được mở rộng.

