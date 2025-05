Xem nhanh 20h ngày 24.5: Luật sư ‘mổ xẻ’ chi tiết Thùy Tiên 'xóa' vai trò | Lão nông làm giàu từ rau muống

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Luật sư nói gì về hành vi che giấu vai trò cổ đông của hoa hậu Thùy Tiên?

Liên quan vụ án kẹo Kera, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can liên quan về các hành vi “sản xuất hàng giả là thực phẩm”, “lừa dối khách hàng” xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Trong số các bị can bị khởi tố, có các nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), YouTuber Phạm Quang Linh, TikToker Hằng Du Mục.

Cơ quan điều tra xác định, sản phẩm kẹo rau củ Kera là thực phẩm bổ sung do bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt hợp tác sản xuất, kinh doanh. Theo thỏa thuận góp vốn, bị can này nắm giữ 30% lợi nhuận, còn lại là các cổ đông khác.

Theo luật sư Trương Ngọc Liêu (thuộc Đoàn luật sư Hà Nội), Thuỳ Tiên là một người nổi tiếng, đạt được nhiều danh hiệu. Những danh hiệu mà Thùy Tiên đạt được đều là các yếu tố có thể định giá được thành tiền để góp vốn vào doanh nghiệp. Và dù góp vốn dưới hình thức nào, Thùy Tiên cũng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Lão nông miền Tây thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm từ rau muống

Trước đây, người dân P.Thới An chủ yếu trồng cây có múi như bưởi, cam, quýt để phát triển kinh tế gia đình. Dần dần, điều kiện thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh nhiều, giá cả thất thường khiến mô hình này dần mất chỗ đứng. Nhiều hộ phải chuyển đổi sang trồng rau màu, trong đó có ông Tám Bi.

Sau một thời gian mày mò học hỏi kỹ thuật, nghiên cứu phương pháp canh tác an toàn để sản xuất rau sạch, năm 2005, từ 5 công đất (tức 5.000 m2), ông Bi đầu tư trồng rau muống theo hướng hữu cơ. Ông chủ động áp dụng công nghệ tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm nước, giảm nhân công, nâng cao chất lượng nông sản.

Đặc biệt, hệ thống đường ray vận chuyển rau từ vườn đến nơi tập kết được ông thiết kế riêng, giúp quá trình thu hoạch và giao hàng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi.

Quy trình sản xuất tại ruộng rau của ông Tám Bi bài bản, khép kín từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, làm sạch đến bó thành từng bó giao hàng cho thương lái đều nhịp nhàng và chuyên nghiệp.

Tháng 7.2010, tổ hợp tác trồng rau muống của ông Bi được nâng cấp thành HTX rau an toàn Hòa Phát, với 10 thành viên, diện tích canh tác 5 ha. Mỗi ngày, HTX cung ứng ra thị trường từ 4 - 5 tấn rau muống sạch.

Từ hiệu quả của mô hình này, nhiều hộ dân địa phương học theo. Đến nay, toàn khu vực Thới Hòa có khoảng 70 hộ trồng rau muống với tổng diện tích hơn 18 ha, , sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chỉ bón phân hữu cơ. Mỗi ngày, khu vực này cung cấp khoảng 18 tấn rau muống cho thị trường.

