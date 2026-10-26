Xem nhanh 20h ngày 26.10: 'Sếp dỏm' giả bệnh ung thư lừa tiền bạn gái | Vì sao tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ giỏi ngoại ngữ?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa hàng trăm triệu đồng của người tình

Ngày 26.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (37 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công đã giả danh là "sếp" của một công ty để lừa tình một phụ nữ, đồng thời chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra, từ tháng 8.2022, Công giới thiệu bản thân tên Nguyễn Minh Luật, chưa lập gia đình và giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa hàng trăm triệu đồng của người tình

Đến khoảng tháng 12.2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công tổng cộng hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6.2025 đến tháng 4.2026, với thủ đoạn trên, Công còn lừa tình một phụ nữ khác. Thời điểm này, chị K. phát hiện sự việc và yêu cầu trả lại số tiền, nhưng Công cắt đứt liên lạc nên đã trình báo cơ quan công an.

Tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ bắn tiếng Anh như gió, có người nói 2-3 thứ tiếng

"Xin chào! Chào mừng quý khách! Quý khách có thích ăn hải sản không?", "Món này có vị khá giống tôm hùm, nhưng mặn hơn một chút. Đặc biệt, giá lại rẻ hơn tôm hùm rất nhiều"... Lời giới thiệu bằng tiếng Anh từ một người bán hàng tại chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ (TP.HCM) để thuyết phục khách mua hàng, rất trôi chảy và tự nhiên.

Không chỉ dừng ở những câu chào hỏi thông thường, nhiều người còn biết cách giới thiệu hương vị, thành phần món ăn, giải thích giá cả và gợi ý thực khách lựa chọn. Có người thậm chí chủ động trò chuyện bằng tiếng Trung hay tiếng Philippines để tạo sự gần gũi, thu hút du khách dừng chân và vào quán thưởng thức.

Tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ bắn tiếng Anh như gió, có người nói 2-3 thứ tiếng

Chị Trúc Thủy, phụ bán tại quán Chiên nướng 105H, đã quen với việc đón khách đến từ nhiều quốc gia. Quán ăn gia đình có truyền thống hơn 40 năm, với bốn thế hệ cùng làm việc. Trong quá trình buôn bán, chị dần học thêm ngoại ngữ để giao tiếp với khách.

"Nói chung em nói được tiếng Anh, tiếng Tagalog (sử dụng ở Philippines) và một chút tiếng Trung Quốc", chị Thủy chia sẻ.

Chị cho biết mình chủ yếu tự học, thông qua những người bạn nước ngoài và cả khách ghé quán. Khi gặp người nói tiếng Philippines, chị có thể chủ động chào bằng chính thứ tiếng này.

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