Ngỡ ngàng thấy CSGT đo nồng độ cồn giữa trưa ở trung tâm TP.HCM

Nhiều người dân lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM) vào 12 giờ trưa 27.11.2023 đã thực sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy một tổ CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn xe máy và ô tô trên đường.

Xem nhanh 20h ngày 28.11: CSGT đo nồng độ cồn giữa trưa | Đổi tên luật, có cần làm lại thẻ căn cước?

Tổ công tác đã kiểm tra với trăm trường hợp là người điều khiển xe ô tô và mô tô qua tuyến đường này. Qua kiểm tra lập biển bản xử phạt 2 trường hợp, tạm giữ một ô tô và một xe máy.

Không chỉ tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm, lực lượng CSGT còn phân công lực lượng để đo nồng độ cồn vào buổi ngày. Điều này đã khiến nhiều người dân bất ngờ. Tuy nhiên, số lượng người vi phạm nồng độ cồn ban ngày tương đối ít hơn so với ban đêm.

Cũng trong tối 27.11, tổ công tác phối hợp gồm Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Bàn Cờ, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cùng Đội CSGT - TT Công an quận 1 và Đội CSGT - TT Công an quận 3 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy trên đường Trường Sa - Trần Quang Diệu (thuộc quận 3, TP.HCM) và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Đổi tên thẻ căn cước, 83 triệu căn cước công dân gắn chip đã cấp có phải làm lại?

Quốc hội hôm 27.11 đã bấm nút thông qua dự án luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1.7.2024), để thay thế cho luật CCCD. Với việc đổi tên gọi từ luật CCCD sang luật Căn cước, thẻ CCCD cũng sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước.

Hiện có nhiều loại giấy tờ tùy thân cùng tồn tại, gồm: chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số, thẻ CCCD mã vạch, thẻ CCCD gắn chip.

Việc có thêm một loại giấy tờ tùy thân nữa mang tên thẻ căn cước khiến nhiều người băn khoăn: CMND hoặc thẻ CCCD đã cấp có còn hiệu lực, có phải đi làm lại?

