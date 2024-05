Xem nhanh 20h ngày 30.5: Bắt cô giáo vụ trẻ bị bỏ quên trên xe | 10 năm khổ sở vì bãi than khổng lồ

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 30.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ trẻ mầm non tử vong trên xe: Bắt khẩn cấp cô giáo phụ trách đưa đón

Liên quan vụ bé trai 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ngày 29.5, Công an TP.Thái Bình bước đầu xác định, cháu bé tử vong trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày trong có thức ăn dẫn đến sức lực cháu bé bị suy kiệt, suy hô hấp.

Trưa 30.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của VKSND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nữ giáo viên được phân công đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong vụ trẻ mầm non tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ngày 29.5.

10 năm khổ sở bên bãi than khổng lồ, bụi 'truy cùng đuổi tận' vào tận nhà

Nhiều năm qua, người dân tại phường Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) phải liên tục "chạy trốn" trong chính nơi ở của mình khi mà bụi than, nước than từ bãi than "truy cùng đuổi tận" vào nhà cửa gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Qua quan sát, bãi tập kết than này nằm trọn ở khu vực dân cư phường Đáp Cầu, cách nhà người dân chỉ một bức tường nên khi máy móc hoạt động để vận chuyển than thì thường xuyên xảy ra tình trạng bụi bay mịt mù, khi trời mưa to thì nước than chảy vào nhà dân. Ngoài ra, những xe ô tô chở than hay làm rơi vãi vật liệu ra đường khiến nhiều hộ dân khu vực ven đê bị ảnh hưởng.

Bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt nằm trong khu dân cư ĐÌNH HUY

