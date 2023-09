Xem nhanh 20h ngày 30.9: Truy tố ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long | Xe Thành Bưởi gây tai nạn thảm khốc

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 30.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh vụ kit test Việt Á

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á). Trong số các bị can có 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN, bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị truy tố 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết

Rạng sáng nay 30.9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 20 - đoạn qua huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Xe khách Thành Bưởi do tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển chở theo 32 hành khách đã tông trực diện vào xe khách 16 chỗ khác khiến 4 người trên xe 16 chỗ tử vong. Công an huyện Định Quán đã có báo cáo nhanh và cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính sau khi tài xế này đến cơ quan công an đầu thú.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 902/CĐ-TTg ngày 30.9 yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai khiến 4 người chết.

Bản tin Xem nhanh 20h sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.