Xem nhanh 20h ngày 31.5: Vụ tố bán thịt bẩn: Chứng nhận ATTP hết hạn | PNJ nói gì sau kết luận thanh tra

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ Công ty C.P bị tố 'bán thịt bẩn' ở Sóc Trăng: Kết quả kiểm tra đột xuất

Ngày 31.5, Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo ban đầu về kết quả kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở tỉnh này. Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra phản ánh của người dân (liên quan vụ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Công ty C.P bị tố "bán thịt bẩn" - PV), ngày 30.5, Sở NN-MT thành lập đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên ẢNH: CTV

Đoàn kiểm tra đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng và địa phương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại số 45 Triệu Nương, ấp Châu Thành, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Kết quả kiểm tra ghi nhận, cơ sở có bản sao giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Sóc Trăng cấp; bản gốc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp, có hiệu lực đến ngày 8.3.2025.

PNJ lên tiếng sau kết luận thanh tra và chuyển cơ quan công an

Đại diện PNJ cho biết, PNJ ghi nhận những điểm còn thiếu sót trong quá trình kinh doanh mà đoàn thanh tra đã giúp chỉ rõ trong đợt thanh tra năm 2024. PNJ đã chủ động khắc phục tất cả các điểm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra giúp cho công ty hoàn thiện hơn hoạt động của mình ngay từ năm 2024. Công ty luôn cố gắng ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. Công ty cũng luôn đề cao tính minh bạch, luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

PNJ đã khắc phục những điểm trong kết luận thanh tra ẢNH: T.X

PNJ cũng đã chủ động đề nghị cơ quan chức năng có các bước điều tra làm rõ những điểm còn chưa sáng tỏ được ghi nhận trong biên bản. PNJ cam kết sẽ tiếp tục chủ động hợp tác một cách chuyên nghiệp và minh bạch để cùng các cơ quan chức năng sớm làm rõ đồng thời cam kết sẽ vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng với sự chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo với chất lượng cao nhất. "PNJ mong muốn việc quản lý thị trường vàng sẽ sớm được triển khai theo hướng giúp thị trường phát triển một cách lành mạnh, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và nền kinh tế như định hướng mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Chính sách chiến lược Trung ương", đại diện PNJ cho hay.

