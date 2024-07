Xem nhanh 20h ngày 31.7: Cựu Phó chủ tịch tỉnh bị bắt vì đánh bạc | Miss Grand Vietnam nhầm lẫn lịch sử

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 31.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt vì đánh bạc

Trưa 31.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng (52 tuổi, thường trú TP.Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi đánh bạc, quy định tại khoản 2 điều 321 bộ luật Hình sự.

Ông Hồ Đại Dũng thời điểm chưa bị miễn nhiệm TTXVN

Thời điểm bị bắt, ông Dũng là nhân viên Công ty A.S. Ông Dũng đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

Ông Hồ Đại Dũng sinh ngày 30.8.1972, quê tại H.Nam Đàn (Nghệ An). Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Dũng từng làm Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Thọ, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao (Phú Thọ)…

Gần đây, ông Hồ Đại Dũng có đơn gửi HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ xin chuyển công việc và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh theo nguyện vọng cá nhân và gia đình.

Miss Grand Vietnam nhận lỗi vụ nhầm lẫn nhân vật lịch sử

Màn trình diễn trang phục mang tên 'Trưng Vương' trong phần thi Trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2024 gây tranh luận vì nhầm nhân vật Bà Trưng và Bà Triệu. Ngay sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi về vấn đề này.

Phần trình diễn trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2024 nhầm Bà Trưng với Bà Triệu BTC Tối 30.7, vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc (National Costume) thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra tại TP.Phan Thiết. Trong đêm thi, phần trình diễn của thí sinh Bùi Lý Thiên Hương với trang phục mang tên Trưng Vương (tác giả Nguyễn Huy Hoàng) đã xảy ra sự nhầm lẫn thông tin khiến khán giả tranh luận. Miss Grand Vietnam nhầm lẫn Bà Trưng - Bà Triệu Cụ thể, khi thí sinh mặc trang phục nữ tướng, cưỡi voi ra sân khấu, MC giới thiệu đây là bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận. Tuy nhiên, khi Bùi Lý Thiên Hương đang trình diễn, ban tổ chức phát đoạn âm thanh: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình trường ở biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta". Theo dõi cuộc thi qua sóng livestream, nhiều người nhận ra đây lại là câu nói nổi tiếng của Bà Triệu. Sự nhầm lẫn của ban tổ chức khiến dân mạng tranh luận, cho rằng đây là sai sót lớn vì liên quan đến nhân vật lịch sử.

