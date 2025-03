Xem nhanh 20h ngày 3.3: Bắt 9 người vụ khiêng quan tài trước chợ Bến Thành | Tiểu thương than ế vì thịt heo lên giá

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng 'quan tài' trước chợ Bến Thành

Liên quan clip khiêng quan tài trước chợ Bến Thành, ngày 3.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

9 người bị bắt khẩn cấp gồm: Hồ Ngọc Tuấn (25 tuổi, ở H.Bình Chánh), Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi), Vũ Thị Thanh Xuân (30 tuổi, vợ Quyết, cùng ở Q.12), Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Long An), Nguyễn Văn Thẩm, Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn và Lê Văn Nghĩa.

Đồng thời, công an tạm cho gia đình bảo lãnh đối với 2 người khác là Ngô Văn Ràng và Huỳnh Ngọc Hưng.

Nữ nhân viên văn phòng chuyển giới: Nỗ lực làm việc để ba mẹ an lòng

Lê Hoa, 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty du lịch ở quận 1, TP.HCM. Cô gái chuyển giới này không chỉ là một điều hành tour linh hoạt, từng chi tiết nhỏ nhất đến việc làm việc với những đối tác lớn, mà còn là người dẫn chương trình sống động trong các sự kiện nội bộ.

Bắt đầu hành trình sống đúng với bản dạng giới từ năm 2022, nhưng chỉ đến tháng 1.2024, Lê Hoa mới quyết định sử dụng hormone để thay đổi ngoại hình. Bước ngoặt này giúp cô tự tin hơn và khẳng định vị trí của mình trong công ty cũng như xã hội.

Lê Hoa yêu công việc và nỗ lực hết mình trong ngành dịch vụ du lịch ẢNH: LÊ NAM

Lê Hoa từng gây chú ý khi tham gia Miss International Queen Vietnam. Dù không đạt thành tích cao, nhưng đây là cột mốc giúp cô tự tin hơn và dám bước ra ánh sáng. Sau đó, Hoa tiếp tục thử thách bản thân với các cuộc thi như Gương mặt truyền thông - The sun Vietnam và Your Voice, Our Voice - Vẻ đẹp và sức mạnh lời nói, xuất sắc giành danh hiệu quán quân.

