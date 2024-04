Xem nhanh 20h ngày 3.4: Bắt Cục phó Cục Xúc tiến thương mại | Phía Jack phủ nhận quảng cáo cá độ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.4 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt ông Trần Duy Đông, Cục phó Cục Xúc tiến thương mại

Thông tin với báo chí tại họp báo Chính phủ chiều nay 3.4, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành tố tụng điều tra vụ Xuyên Việt Oil, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can.

Cụ thể, bắt tạm giam ông Trần Duy Đông, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil, và Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil, về tội đưa hối lộ.

Trước đó, liên quan vụ Xuyên Việt Oil, A09 đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can về tội vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can về tội đưa hối lộ; 3 bị can nhận hối lộ và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong các ngày 15 và 21.3, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trung Thành, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng; Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội, và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ.

Các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, song các bị can đã không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.

Phía Jack lên tiếng trước nghi vấn quảng cáo web cá độ

Mới đây, Jack vướng ồn ào liên quan đến việc quảng cáo web cá độ, gây xôn xao dư luận. Vụ việc xuất phát từ một bản tin liên quan đến việc người nổi tiếng quảng cáo các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, điển hình là ứng dụng cá độ trực tuyến. Dù phần hình ảnh đã được làm mờ nhưng nhiều người cho rằng nhân vật được nhắc đến là giọng ca sinh năm 1997.

Ngay sau đó, phía Jack khẳng định không quảng cáo cho trang web cá độ trực tuyến như một số thông tin lan truyền. Đại diện nam ca sĩ cho biết hình ảnh lan truyền xuất phát từ chuyến tham quan câu lạc bộ Aston Villa tại Anh. Việc giọng ca quê Bến Tre mặc trang phục của câu lạc bộ khi thực hiện các hoạt động tập huấn, giao lưu thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng với thiện chí của đơn vị này.

Phía Jack phản hồi về thông tin quảng cáo web cá độ

Phía công ty tiếc khi sự kiện liên quan đến Jack bị diễn giải không chính xác, gây ảnh hưởng đến dư luận và làm buồn lòng người yêu mến giọng ca Thiên lý ơi. “Trái với các thông tin sai lệch hiện nay, chúng tôi khẳng định Jack không nhận và thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tăng tương tác cho nhà tài trợ áo đấu của câu lạc bộ Aston Villa”, phía nam ca sĩ thẳng thắn.

Đồng thời, công ty Jack còn đăng tải thư mời từ câu lạc bộ Aston Villa để minh chứng cho chia sẻ của mình. Phía giọng ca 27 tuổi chia sẻ thêm: “Kính mong nhận được cái nhìn khách quan, thông cảm từ quý khán giả để tránh những hiểu lầm không đáng có”.

