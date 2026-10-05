Xem nhanh 20h ngày 5.10: Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức, shipper tắt app, người mưu sinh chật vật tìm chỗ trú

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức: Người mưu sinh chật vật tìm chỗ trú, shipper tắt app

Khoảng 18 giờ ngày 5.10.2026, cơn mưa lớn trút xuống khu vực ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), đúng thời điểm lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Ghi nhận tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Ngân, mưa chưa gây ngập nhưng lượng xe đông khiến giao thông ùn ứ. Nhiều ô tô, xe máy nối dài, di chuyển chậm qua khu vực. Cơn mưa lớn cũng khiến nhiều người đang làm việc ngoài đường phải tạm dừng hành trình. Một số tài xế công nghệ cũng tạm tắt ứng dụng, chờ mưa ngớt mới tiếp tục nhận chuyến vì lo hành khách bị ướt.

Mưa lớn ở ngã tư Thủ Đức: Người mưu sinh chật vật trú mưa

Theo thông tin dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Nam bộ và nam Trung bộ, TP.HCM tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa giông trên diện rộng.

Người dân cấp cứu giữa giờ cao điểm, CSGT TP.HCM lập tức mở đường đến bệnh viện

Chiều 5.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Cát Lái vừa kịp thời mở đường hỗ trợ, đưa người dân đi cấp cứu trong khung giờ cao điểm.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 2.10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và điều tiết giao thông tại tuyến đường Nguyễn Thị Định - Lê Phụng Hiểu, cán bộ Đội CSGT Cát Lái đã nhanh chóng hỗ trợ người dân đưa người thân đang trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu kịp thời.

Khoảnh khắc CSGT TP.HCM mở đường đưa cụ bà nguy kịch đi cấp cứu

Vào thời điểm trên, đúng khung giờ cao điểm buổi chiều với mật độ phương tiện di chuyển đông đúc, một tài xế chở người thân đi cấp cứu đã nhờ tổ công tác của Đội CSGT Cát Lái hỗ trợ mở đường.

Do người thân trong gia đình gặp vấn đề sức khỏe đột xuất cần đến bệnh viện gấp, trong khi giao thông trên tuyến đường có nguy cơ ùn ứ, việc tự di chuyển tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ "thời gian vàng" cứu chữa.

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