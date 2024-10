Xem nhanh 20h ngày 6.10: Lũ ĐBSCL đang đạt đỉnh | Hẻm khổ sở ‘ao tù’ ngập nước quanh năm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh hẻm Tam Bình 2 năm ngập nước, dân ngán ngẩm than 'hết chịu nổi'

Đổ xà bần, nâng đường không biết bao nhiêu lần. Thậm chí bỏ tiền để nâng nền nhà lên cao. Thế nhưng cảnh ngập vẫn bủa vây những căn nhà ở ngay hẻm 789, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo nhiều người dân sinh sống ở đây, nước bao quanh nhà họ, ứ đọng, không thông thoát, cứ mưa lớn là nước lên cao, tràn vào nhà khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Người dân ngán ngẩm cảnh nước ứ đọng, chẳng thể rút được. ẢNH: SẦM ÁNH

Mỗi khi mưa lớn, những căn nhà tại đây đều bao quanh bởi nước, tất cả vật dụng, đồ đạc của người dân đều phải kê cao. Đôi khi cả máy giặt, tủ lạnh đều hư hại nặng do nước tràn vào nhà. Thậm chí, nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng nề kèm theo rác thải trôi nổi.

Hẻm ngập quanh năm tại TP.HCM, người dân ‘than trời’: ‘Hết chịu nổi’

Có những hộ gia đình đành dọn đi nơi khác sinh sống tạm thời, những khu trọ cũng thưa thớt người ở khi nước ngập tràn vào mà chẳng có lối thoát. Cây cối xung quanh cũng chết khô vì nước ngập quanh năm.

Lũ ĐBSCL đang đạt đỉnh, tại Long Xuyên bất ngờ vượt báo động 3

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết, mùa lũ ĐBSCL đang đạt đỉnh và sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Ngày 4.10, mực nước lũ tại trạm Tân Châu trên sông Tiền (An Giang) 3,38m, so với báo động 1 thấp hơn 0,12m; còn tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu (An Giang) 3,12m, cao hơn báo động 1 là 0,12m.

Mực nước lũ ở ĐBSCL đang trong giai đoạn đạt đỉnh. Vùng giữa nhiều nơi đạt và vượt báo động 3 do lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Lũ ĐBSCL đang đạt đỉnh

Theo SIWRP, ngoài 2 trạm chính ở đầu nguồn hiện nay, mực nước trên các trạm vùng thượng ĐBSCL đang trong thời kỳ đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2024. Đỉnh lũ ĐBSCL phổ biến trên mức báo động 1. Đáng chú ý, riêng trạm Long Xuyên trên sông Hậu (An Giang) đỉnh lũ là 2,61m vượt mức báo động 3 là 0,11m. Dự báo trong 10 ngày tới mực nước phổ biến duy trì ở mức trên mức báo động 1, riêng trạm Long Xuyên (An Giang) mực nước dự báo duy trì trên mức báo động 3 trong 4 ngày tới sau đó giảm xuống dưới mức báo động 3. Các trạm khu vực Đồng Tháp Mười có xu thế giảm với cường suất trung bình 2,8cm/ngày; các trạm khu vực Tứ giác Long Xuyên có xu thế giảm với cường suất trung bình 2,3cm/ngày. Khu vực TP.Long Xuyên cần đề phòng tình trạng ngập úng do triều cường kết hợp đỉnh lũ chính vụ vẫn còn nguy cơ cao xảy ra từ nay đến hết ngày 8.10.

Trong khi vùng đầu nguồn lũ chỉ phổ biến mức báo động 1 thì ở vùng giữa do triều cường kết hợp lũ chính vụ nên đỉnh lũ nhiều trạm vượt báo động 3, một số trạm ở mức báo động 1 - 2. Dự báo trong 10 ngày tới có xu thế giảm đến ngày 12.10, sau đó tăng trở lại. Các địa phương vùng giữa ĐBSCL cần đề phòng tình trạng ngập úng do triều cường kết hợp đỉnh lũ chính vụ vẫn còn nguy cơ cao xảy ra từ nay đến hết ngày 8.10.

