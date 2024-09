Xem nhanh 20h ngày 6.9: Khởi tố, bắt hai bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng; Vẻ khác thường của bảo mẫu Tuyền

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Liên quan đến loạt bài điều tra "Tội ác trong một mái ấm" của Báo Thanh Niên, chiều 6.9, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Bị can Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số trẻ ẢNH: CACC

Vẻ khác thường của bảo mẫu Tuyền

Theo Công an TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin của PV Báo Thanh Niên trình báo về sự việc một số bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. HCM) có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với trẻ đang được nuôi dưỡng tại mái ấm này, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Bước đầu, công an xác định, Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cấp phép hoạt động từ tháng 7.2023 đến nay do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, ở Q.Gò Vấp) là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng - 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Hình ảnh 'dải mây như sóng thần' xuất hiện có liên quan siêu bão Yagi?

Sáng 6.9, trước bối cảnh siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) đang áp sát đất liền, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh những dải mây dày đặc, khổng lồ sát mặt đất, màu đen, kéo dài, tầng tầng lớp lớp giống như một đợt sóng thần đang ập đến. Theo tìm hiểu, những đám mây khổng lồ này xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An và một số địa phương miền Bắc. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra lo lắng và cho rằng đây là dấu hiệu của siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) sắp đổ bộ Việt Nam. Hình ảnh dải mây xuất hiện sáng nay, theo các chuyên gia, chính là dải mây gây mưa của siêu bão Yagi đang di chuyển trên Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền

ẢNH: MXH Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng, Chủ tịch Hội Thiên văn Hà Nội, cho biết đây là mây vũ tích. Mây vũ tích là những khối mây tích dầy và đặc, có độ phát triển lớn, dữ dội theo chiều thẳng đứng, nhô lên thành hình những trái núi và những ngọn tháp cao đến hàng km. Mây vũ tích gây mưa lớn, mưa rào to kèm giông sấm chớp. Đây là loại mây nguy hiểm sinh ra mưa lớn và sấm sét ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của con người. Hình ảnh 'dải mây như sóng thần' xuất hiện có liên quan siêu bão Yagi "Thông thường, loại mây này xuất hiện là do sự bất thường của khí quyển và hình thành do hơi nước từ các dòng khí mạnh thổi từ dưới lên. Tuy nhiên, nó cũng có các dạng đặc biệt trước những cơn lốc hoặc cơn bão. Có thể khẳng định, những đám mây xuất hiện như hình ảnh trên là do dải mây gây mưa của siêu bão Yagi đang di chuyển trên Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền. Dải mây gây mưa này hiện đã bao trùm hết miền Trung", ông Hoàng nói.

