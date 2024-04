Xem nhanh 20h ngày 8.4: Tìm thấy nghi phạm 21 tuổi dẫn dụ 2 bé gái | Nam Em lại bị mời làm việc

‘Xem nhanh 20h’ ngày 8.4 có nhiều tin tức đáng chú ý về:

Đã tìm thấy 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 8.4, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin chi tiết vụ người mẹ trình báo 2 con gái bị mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho hay sau 42 giờ tìm kiếm, công an đã giải cứu thành công 2 bé gái và bàn giao cho gia đình.

Hai bé được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định TRẦN DUY KHÁNH

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Q.1, cho biết khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị N.T.C (ngụ Q.7) trình báo về việc có hai con gái 7 tuổi và 3 tuổi bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thông tin. Thời điểm này, trên mạng xã hội cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC02, thông tin quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an Q.1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Công an xác định nơi Vy bắt cóc, giữ 2 bé và trú ngụ.

Do phải đảm bảo an toàn cho con tin nên công an tiến hành khoanh vùng, rà soát. Đến 10 giờ cùng ngày thì phối hợp Công an Q.Bình Thạnh ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công 2 bé. Tại căn hộ, 2 bé gái sợ hãi và hốt hoảng. Hiện công an đang đấu tranh làm rõ hành vi các nghi phạm liên quan.

Đến chiều 8.4, hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nam Em bị Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM mời làm việc lần 2

Trong một livestream gần đây, Nam Em chia sẻ việc đã nhận được giấy mời từ cơ quan chức năng, yêu cầu có mặt để làm việc vào ngày 9.4. Người đẹp gốc Tiền Giang cũng cho biết cô đang sinh sống tại TP.Đà Lạt nên sẽ di chuyển về TP.HCM để có mặt ở buổi làm việc này.

Cụ thể, Nam Em chia sẻ: "Tôi nhận giấy mời làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM vào lúc 9 giờ sáng 9.4. Tôi có lịch hẹn bác sĩ lấy tủy răng vào lúc 17 giờ ngày 8.4, nếu tôi phải đi gặp bác sĩ hôm nay thì sẽ không đảm bảo được sức khỏe mà di chuyển về TP.HCM vào đúng 9 giờ sáng ngày mai để gặp Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM. Tôi đã dời lịch hẹn của bác sĩ ở Đà Lạt để có thể lên Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM gặp và trao đổi về vấn đề vi phạm của mình. Tôi không trốn chạy, có thư mời là sẽ đi...".

Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời làm việc lần 2

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM xác nhận đã gửi giấy mời đến Nam Em. Phía Sở cho biết thông tin về buổi làm việc cũng như kết quả của cuộc họp sẽ cung cấp đến báo chí trong thời gian tới.

