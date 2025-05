Xem nhanh 20h ngày 8.5: TikToker Lê Việt Hùng bị tạm giam | TP.HCM vẽ thêm vạch mắt võng ở trung tâm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sau giao lộ CMT8 - Điện Biên Phủ thì Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng là giao lộ thứ 2 tại TP.HCM được triển khai thí điểm vẽ vạch mắt võng. Dù trước đó đã có nhiều khuyến cáo và thông báo về mức xử phạt nếu đi sai quy định ở khu vực vạch mắt võng nhưng nhiều người vẫn đi sai, dừng chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng hoặc đi vào khu vực vạch mắt võng. Vạch mắt võng là một loại vạch kẻ đường đặc biệt, được quy định tại Nhóm G1.4 Phụ lục G của Quy chuẩn quốc gia 41/2024/BGTVT.

Đây là vạch kẻ bằng các đường chéo màu vàng bên trong một hình chữ nhật, tạo thành các ô lưới - thường thấy tại những khu vực dễ xảy ra ùn tắc như nút giao thông lớn, đoạn đường giao với đường sắt, trước cổng trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính…

Thêm giao lộ vẽ vạch mắt võng ở TP.HCM, nhiều người vẫn vi phạm

Vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải và dòng chữ làn rẽ phải liên tục, tức là phần đường kẻ vạch mắt võng này chỉ dành cho xe rẽ phải, xe đè vạch bắt buộc rẽ phải liên tục.

Giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng là giao lộ thứ hai được kẻ vạch mắt võng. Trước đó, giao lộ CMT8 - Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) cũng đã được kẻ vạch mắt võng, giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, giảm ùn ứ hơn.

Qua ghi nhận, một số người vẫn chưa rõ vạch màu vàng là gì, cho đến khi được phóng viên chia sẻ thêm hoặc xem kỹ các thông tin chỉ dẫn treo ngay bên đường.

Bắt tạm giam TikToker Lê Việt Hùng

Chiều 8.5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với TikToker Lê Việt Hùng (38 tuổi, trú P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn), để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

TikToker Lê Việt Hùng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 6.5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu của tội phạm cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Việt Hùng từ một số công dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7.5 Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Việt Hùng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h ngày 8.5: TikToker Lê Việt Hùng bị tạm giam | TP.HCM vẽ thêm vạch mắt võng ở trung tâm

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.