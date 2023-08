Xem nhanh 20h ngày 8.8: Đường dây ép con nợ thế chấp hình nhạy cảm | 4 ngư dân bị đánh trên tàu cá

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Triệt phá đường dây cho vay thế chấp bằng ảnh khỏa thân

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM tạm giữ hình sự 7 nghi can gồm: Hoàng Trọng Đức (22 tuổi), Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội); Trịnh Duy Anh (29 tuổi, quê Nam Định) và Cù Việt Cường (34 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng Công an TP.HCM ra quân tấn công tội phạm cưỡng đoạt tài sản và liên quan hoạt động tín dụng đen. Đến ngày 2.8, PC02 phối hợp Công an Q.8, Công an H.Bình Chánh, Công an H.Nhà Bè và PC02 Công an TP.Hà Nội triệt phá chuyên án nói trên và bắt những người liên quan.

Theo điều tra của PC02, tháng 3.2023, Đức từ TP.Hà Nội vào TP.HCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất 360%/năm.

‘Nhà mới' của đàn hổ Đông Dương được giải cứu: Có camera giám sát, vòi tắm hoa sen

Sau quá trình di chuyển, 7 con hổ Đông Dương của vụ án hình sự do Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) bàn giao để cứu hộ vào ngày 22.3.2022, đang được nuôi dưỡng tại Khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Mới đây, 7 con hổ này vừa được chuyển qua nơi ở mới với diện tích rộng rãi, nhiều không gian được xây dựng để thích nghi với tập tính loài hổ.

