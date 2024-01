Xem nhanh 20h ngày 9.1: Lời khai ớn lạnh nghi phạm giết người ở Hóc Môn | Nguyên nhân rơi máy bay SU-22

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 9.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Vụ máy bay rơi: Phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư

Chiều 9.1, Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức vụ máy bay rơi tại P.Điện Nam Bắc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Theo Bộ Quốc phòng, chiếc máy bay SU-22M4 bị rơi mang số hiệu 5880, thuộc Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngày 9.1 máy bay thực hiện bay huấn luyện ban ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch.

Hiện trường vụ rơi máy bay NAM THỊNH

Chiếc máy bay SU-22M4 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng Phi đội 1, điều khiển, cất cánh lúc 11h giờ 4 từ sân bay Đà Nẵng. Đến 11 giờ 14, phi công Đỗ Tiến Đức thông báo máy bay gặp sự cố không thể quay lại hạ cánh được.

Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và thực hiện nhảy dù thoát ly.

Sau đó phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng sân bay Đà Nẵng về phía nam 19 km thuộc địa bàn P.Điện Nam Bắc.

Sau vụ rơi, máy bay bị hư hỏng, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định.

Bắt nghi phạm giết cô gái, cướp SH: Huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ

Chiều nay 9.1 thông tin kết quả truy bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm giết cô gái, cướp SH, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) cho biết, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm vì có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì tiếp tục gây án.

Trong quá trình gây án, Tâm đến tiệm cắt tóc để cướp tài sản. Nhưng do quán cắt tóc đông người, nên Tâm di chuyển đến địa điểm khác để cướp tài sản và gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại H.Hóc Môn vào ngày 6.1 gây xôn xao dư luận.

Lời khai nghi phạm giết cô gái, lẩn trốn ở Long An

Sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc truy bắt. Sau khi xác định được địa điểm Tâm lẩn trốn, xác định nghi phạm rất manh động, nếu để thoát thì lo ngại nghi phạm sẽ gây ra vụ án khác tương tự, vì vậy lực lượng công an đã bao vây khu vực rừng keo thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện, Bến Lức, Long An.

"Người dân rất hỗ trợ lực lượng công an, nấu từng gói mì tôm cho ăn, đốt lửa sưởi ấm trong quá trình truy bắt nghi phạm. Những hình ảnh đấy rất xúc động, giúp chúng tôi ấm lòng", trung tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Hai dì cháu nương tựa nhau nơi góc nghĩa trang: Những ngày cận tết nhiều nỗi lo

Hơn 20 năm sống trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, bà Võ Thị Thu (68 tuổi cho biết sau khi người chồng mất từ năm 2009, một mình bà phải lo toan cuộc sống. Khi đó, bà Đào Thị Lượm (dì của bà Thu) đã quyết định chuyển qua đây cùng sinh sống. Trải qua hơn 10 năm, hai dì cháu nương tựa, tối lửa tắt đèn có nhau.

Trước đó, cả hai dì cháu đều nhận chăm coi mồ mả, bán bông, nhang để kiếm sống. Tuy nhiên khi sức khỏe giảm sút, buộc phải nghỉ làm công việc này. Mong ước của hai dì cháu ở Bình Hưng Hòa những ngày giáp tết Sống một mình trong căn nhà chắp vá, bà Thu luôn cảm thấy mình may mắn khi được nhiều người giúp đỡ: khi thì chút gạo, lúc là ít mắm muối. Với bà, tình thương mà mọi người dành tặng đều đáng trân quý. Sau khi nghe qua thông tin toàn bộ diện tích nghĩa trang Bình Hưng sẽ giải tỏa và di dời, cũng như những người dân sinh sống tại đây, hai dì cháu vẫn không giấu được nỗi lo về nơi ở và cuộc sống sau này.

