Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Diễn viên Thanh Hoa qua đời: Còn dang dở ước mơ học Cao học

Vài ngày qua, những người yêu điện ảnh Việt Nam ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Thanh Hoa - người nổi tiếng với vai diễn Thanh Sói trong phim Hai Phượng - một trong những bộ phim Việt thành công nhất trên mảnh ảnh rộng những năm gần đây.

XEM NHANH 20H ngày 7.1: Vì sao cán bộ nộp tiền khắc phục hậu quả? | Ước mơ dang dở của ‘Thanh sói’

Trước khi được nhận vai nữ phụ trong bộ phim này, cô là Cascadeur - diễn viên đóng thế chuyên các cảnh võ thuật và hành động. Sau thành công của Hai Phượng, cô vẫn đi bán hàng ở chợ, vẫn làm diễn viên đóng thế, vẫn gồng gánh nhiều trách nhiệm với các em, với gia đình. Nghị lực của cô cũng đã truyền cảm hứng tới rất nhiều người khi bắt đầu lại việc học dang dở khi tuổi không còn trẻ và trở thành cử nhân đại học ở tuổi 38. Trước khi mất vì bạo bệnh, Thanh Hoa vẫn còn dự định học tiếp cao học chưa thể hoàn thành.

Bắt cựu tổng giám đốc và 2 cán bộ của Tổng công ty Chè Việt Nam

Trưa 7.1.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đặng Ngọc Cầm và ông Nguyễn Quốc Khánh, đều là thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 2 bị can này đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, giám sát.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.