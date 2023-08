Xem nhanh 20h ngày 9.8: CSGT chở dân qua vùng nước ngập | Lạ kỳ tên trộm vui đùa với cún cưng chủ nhà

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

QL2 ngập nặng, CSGT trở thành ‘người đưa đò’

Những ngày qua, người dân tại TT.Tân Yên, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã được quá giang những chuyến xe rất đặc biệt.

Do ngập sâu, người dân gặp khó khăn khi di chuyển, nên lực lượng CSGT đã trở thành những “người đưa đò” để giúp đỡ người dân muốn đi qua khu vực này.

Theo đại diện Cục CSGT C08, Bộ Công an, những ngày qua, tại Tuyên Quang có mưa lớn. Rạng sáng 9.8.2023, đoạn QL2, thuộc địa phận TT.Tân Yên, H.Hàm Yên bị ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, nhất là đối với xe máy và các phương tiện thô sơ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Trạm CSGT Hàm Yên phối hợp với Công an H.Hàm Yên ứng trực để điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. Trạm CSGT Hàm Yên đã huy động nhiều xe chuyên dụng đưa người dân cùng phương tiện và hàng hóa qua vùng ngập nước. Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị người dân tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của luật Giao thông đường bộ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, mặt đường trơn ướt và tuyệt đối tuân thủ sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như hạn chế tình trạng ùn tắc.

Người bán hàng rong ủng hộ thu phí vỉa hè: 'Hết cảnh thấy đô thị là hốt hàng chạy'

Sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng rong tỏ ra phấn khởi với quyết định này, khi vừa có thể mở rộng phạm vi buôn bán, vừa thoát khỏi cảnh chạy đôn chạy đáo mỗi khi lực lượng chức năng xử phạt lấn chiếm vỉa hè.

Bán quán cơm và hủ tiếu trên vỉa hè đường Nguyễn Du (thuộc quận 1, đối diện Bệnh viện Nhi đồng 2) 30 năm nay, ông Thân Ngọc Quang đã quá quen với cảnh phải chạy cuống cuồng mỗi khi cơ quan chức năng xử lý lấn chiếm lòng lề đường. Vì thế, ông rất đồng tình với quyết định cho thuê vỉa hè của thành phố.

"Nếu mà thu phí cho người dân bán thì cũng ổn, còn nếu không thu phí thì hễ nghe quản lý trật tự đô thị hốt thì phải bỏ chạy, rồi đổ bể thì cũng khó buôn bán. Nếu được vậy thì người dân cũng đồng ý thôi", ông Thân Ngọc Quang chia sẻ CHIÊU NGÔ

Từ ngày 1.9.2023, người dân sẽ được sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè vào các mục đích như: trông giữ xe, làm điểm mua bán, tổ chức hoạt động văn hóa hay làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt, tập kết vật liệu xây dựng… Với nguyên tắc phần vỉa hè còn lại cho người đi bộ phải rộng tối thiểu là 1,5 mét và lòng đường còn lại đủ bố trí ít nhất 2 làn ô tô mỗi chiều.

Trong đề án được Sở GTVT TP.HCM lấy ý kiến hồi tháng 6, mức phí sử dụng vỉa hè, lòng đường được chia theo 5 khu vực và tùy theo mục đích sử dụng.

