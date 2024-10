Xem nhanh 20h: Nỗi đau âm ỉ hậu bão Yagi | Sinh viên ĐH Bách Khoa 'tố' phải ăn cơm thừa, có dị vật

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

ĐH Bách khoa Hà Nội xin lỗi vì tân sinh viên phải ăn 'cơm thừa canh cặn'

Theo phản ánh, tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội bị cho ăn "cơm thừa canh cặn" trong thời gian học giáo dục quốc phòng an ninh. Trong khi đó, sinh viên phải đóng tiền ăn 85.000 đồng/ngày, được phục vụ tại nhà ăn A15, một nhà ăn trong khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội.



Một cảnh trong phóng sự phản ánh tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phải ăn "cơm thừa canh cặn" khi học giáo dục quốc phòng an ninh của kênh Chuyển động 24h ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, chiều 7.10, ngay sau khi làm việc với nhà báo của kênh Chuyển động 24h, Đài Truyền hình Việt Nam về nội dung sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội phản ánh bữa ăn của tân sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh, ban lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của sinh viên tại Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời triệu tập họp các bên liên quan để làm rõ thông tin được phản ánh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số thông tin báo chí đưa là đúng sự thật. Đơn vị cung cấp suất ăn có đưa ra các giải thích nhưng nhà trường thấy chưa đủ thuyết phục. Theo đơn vị cung cấp suất ăn, họ chưa nhận được phản ảnh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, cũng như chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận qua Trung tâm y tế Bách khoa, nhân viên mới không nắm được quy định…

Ngay sau khi nắm tình hình, ban lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội đã chỉ đạo xử lý kịp thời. Tinh thần của ĐH Bách khoa Hà Nội là trực tiếp chịu trách nhiệm, công khai và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan đảm bảo quyền lợi của người học.

Nỗi đau sau bão Yagi: Vợ chồng trẻ mất nhà, trắng tay vì sạt lở

Ngày 7.10.2024, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) do ông Trần Hữu Hậu, đại biểu Quốc hội, Phó tổng thư ký VINACAS, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các gia đình thanh niên bị mất nhà do sạt lở tại tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng mưa bão số 3.

Xót xa vợ chồng trẻ mất căn nhà cha mẹ để lại sau trận sạt lở

Đầu tiên, đoàn công tác đến thăm thôn Nhược, xã Châu Quế Hạ (H.Văn Yên), đây là khu vực có 10 nhà bị sạt lở, sập đổ hoàn toàn; nhiều công trình giao thông bị hư hỏng.

Tại đây, đoàn công tác thăm 3 hộ gia đình thanh niên: anh Đặng Toàn Pham (thôn Mộ); anh Hoàng Văn Cuộc, Nguyễn Văn Việt (thôn Nhược) và anh Mai Đức Anh (thôn Hạ Lý). Đây là các hộ có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất và mưa lũ.

Dẫn đoàn đến thăm các gia đình, anh Vũ Tùng Lâm, Bí thư Huyện đoàn Văn Yên, cho biết trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, đây là những những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, mất toàn bộ nhà cửa, tài sản.

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện

Vào mỗi thứ bảy hàng tuần, bà Hồ Thị Thương đã cùng các giáo viên tại Trường mầm non Kim Đồng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trao tận tay những người dân lao động khó khăn các phần quà quý giá.

Các phần quà trao đi có thể là bánh mì, gạo, mì gói,... Mỗi lần phát như vậy, bà Thương cho biết mình đã trao đi 100 - 150 ổ bánh mì và 100 kg gạo. Đỉnh điểm có khi là ngày phát 200 ổ bánh mì, 50 bánh giò, thêm mì gói,...

Những phần quà được trao tận tay cho người dân lao động khó khăn. ẢNH: THÙY LINH

Động lực khiến bà giáo Thương dành tiền tích lũy làm thiện nguyện - Thành phố nặng ân tình kỳ 13

Với sự hỗ trợ từ các giáo viên trong trường, việc phát bánh mì, gạo,... đến bà con trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Cứ thế mỗi sáng thứ bảy vào khoảng 7 giờ thì bà con đã tập trung, xếp hàng trước cổng trường để nhận bánh mì.

